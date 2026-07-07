Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/zaharova-iocnin-rusya-kararinda-sagduyu-galip-geldi-1107083447.html
Zaharova: IOC’nin Rusya kararında ‘sağduyu galip geldi’
Zaharova: IOC’nin Rusya kararında ‘sağduyu galip geldi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’nin haklarını iade etme ve Rus sporculara... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T20:44+0300
2026-07-07T20:44+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
rusya olimpiyat komitesi (roc)
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_c8c6f700551f114f58bf3c1f6d368777.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’ni (ROK) haklarını kısmen iade eden kararını değerlendirdi.IOC İcra Kurulu, salı günü aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin statüsünü geçici olarak yeniden tanıdığını ve uluslararası federasyonlara Rus sporculara yönelik kısıtlama tavsiyelerinin de kaldırıldığını açıkladı.Zaharova, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vivat! Sağduyu galip geldi! Dünya sporu var olacak. Rusya ile birlikte var olacak!” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rusya-olimpiyat-komitesinin-faaliyetlerini-askiya-alma-kararini-1107077967.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_17:0:1013:747_1920x0_80_0_0_eaa7985216440f5f409b05f3e044eb26.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), rusya

Zaharova: IOC’nin Rusya kararında ‘sağduyu galip geldi’

20:44 07.07.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’nin haklarını iade etme ve Rus sporculara yönelik kısıtlama tavsiyelerini kaldırma kararını “sağduyunun zaferi” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’ni (ROK) haklarını kısmen iade eden kararını değerlendirdi.
IOC İcra Kurulu, salı günü aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin statüsünü geçici olarak yeniden tanıdığını ve uluslararası federasyonlara Rus sporculara yönelik kısıtlama tavsiyelerinin de kaldırıldığını açıkladı.
Zaharova, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vivat! Sağduyu galip geldi! Dünya sporu var olacak. Rusya ile birlikte var olacak!” ifadelerini kullandı.
Olimpiyat bayrağı ve Rus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
DÜNYA
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırdı
18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала