https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/zaharova-iocnin-rusya-kararinda-sagduyu-galip-geldi-1107083447.html
Zaharova: IOC’nin Rusya kararında ‘sağduyu galip geldi’
Zaharova: IOC’nin Rusya kararında ‘sağduyu galip geldi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’nin haklarını iade etme ve Rus sporculara... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T20:44+0300
2026-07-07T20:44+0300
2026-07-07T20:44+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’ni (ROK) haklarını kısmen iade eden kararını değerlendirdi.IOC İcra Kurulu, salı günü aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin statüsünü geçici olarak yeniden tanıdığını ve uluslararası federasyonlara Rus sporculara yönelik kısıtlama tavsiyelerinin de kaldırıldığını açıkladı.Zaharova, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vivat! Sağduyu galip geldi! Dünya sporu var olacak. Rusya ile birlikte var olacak!” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rusya-olimpiyat-komitesinin-faaliyetlerini-askiya-alma-kararini-1107077967.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), rusya
Zaharova: IOC’nin Rusya kararında ‘sağduyu galip geldi’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’nin haklarını iade etme ve Rus sporculara yönelik kısıtlama tavsiyelerini kaldırma kararını “sağduyunun zaferi” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’ni (ROK) haklarını kısmen iade eden kararını değerlendirdi.
IOC İcra Kurulu, salı günü aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin statüsünü geçici olarak yeniden tanıdığını ve uluslararası federasyonlara Rus sporculara yönelik kısıtlama tavsiyelerinin de kaldırıldığını açıkladı.
Zaharova, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vivat! Sağduyu galip geldi! Dünya sporu var olacak. Rusya ile birlikte var olacak!” ifadelerini kullandı.