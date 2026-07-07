https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rusya-olimpiyat-komitesinin-faaliyetlerini-askiya-alma-kararini-1107077967.html
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırdı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırdı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T18:07+0300
2026-07-07T18:07+0300
2026-07-07T18:25+0300
dünya
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uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
rusya olimpiyat komitesi (roc)
üyelik
mihail degtyarev
rusada
rusya
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini askıya alma kararını geçici olarak kaldırarak, üyelik statüsünü yeniden onayladı. IOC ayrıca Rus sporculara uygulanan yaptırımları da kaldırdı.IOC internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurum, Rus sporculara yönelik kısıtlamalara ilişkin önceki tavsiyelerini kaldırdı.IOC daha önce Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalardan dışlanmasını önermişti, Mart 2023'te ise sadece tarafsız sporcu olarak katılmalarına izin verilmesini, takım etkinliklerine katılmalarına ise izin verilmemesini önermişti.Önceki tavsiyeler kaldırıldıktan sonra Rus sporcular, tarafsızlıkları bireysel olarak değerlendirilmeden uluslararası turnuvalara katılabilecek.Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev de IOC'un Rus sporcular üzerindeki tüm tarafsızlık kontrollerini iptal ettiğini ve Rusya'da uluslararası müsabakaların düzenlenmesine getirilen yasağı kaldırdığını belirtti.Şu anda 20'den fazla uluslararası spor federasyonu, genç sporcuların Rus bayrağı ve milli marşı altında yarışmasına izin verirken, 10 federasyon tüm sporculara kısıtlama olmaksızın izin veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ioc-baskani-bachtan-itiraf-ukraynalilardan-rus-atletlerin-aciklamalarini-takip-etmelerini-istedik-1082383433.html
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ioc, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), üyelik, mihail degtyarev, rusada, rusya
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırdı
18:07 07.07.2026 (güncellendi: 18:25 07.07.2026)
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini askıya alma kararını geçici olarak kaldırarak, üyelik statüsünü yeniden onayladı. IOC ayrıca Rus sporculara uygulanan yaptırımları da kaldırdı.
IOC internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurum, Rus sporculara yönelik kısıtlamalara ilişkin önceki tavsiyelerini kaldırdı.
IOC daha önce Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalardan dışlanmasını önermişti, Mart 2023'te ise sadece tarafsız sporcu olarak katılmalarına izin verilmesini, takım etkinliklerine katılmalarına ise izin verilmemesini önermişti.
Önceki tavsiyeler kaldırıldıktan sonra Rus sporcular, tarafsızlıkları bireysel olarak değerlendirilmeden uluslararası turnuvalara katılabilecek.
Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev de IOC'un Rus sporcular üzerindeki tüm tarafsızlık kontrollerini iptal ettiğini ve Rusya'da uluslararası müsabakaların düzenlenmesine getirilen yasağı kaldırdığını belirtti.
Uluslararası arenaya dönen sporcular, RUSADA yeniden faaliyete geçene kadar Uluslararası Test Ajansı tarafından test edilecek; bu süreç zaten devam ediyor.
Şu anda 20'den fazla uluslararası spor federasyonu, genç sporcuların Rus bayrağı ve milli marşı altında yarışmasına izin verirken, 10 federasyon tüm sporculara kısıtlama olmaksızın izin veriyor.