https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rusya-olimpiyat-komitesinin-faaliyetlerini-askiya-alma-kararini-1107077967.html

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırdı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırdı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T18:07+0300

2026-07-07T18:07+0300

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dünya

ioc

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

rusya olimpiyat komitesi (roc)

üyelik

mihail degtyarev

rusada

rusya

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini askıya alma kararını geçici olarak kaldırarak, üyelik statüsünü yeniden onayladı. IOC ayrıca Rus sporculara uygulanan yaptırımları da kaldırdı.IOC internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurum, Rus sporculara yönelik kısıtlamalara ilişkin önceki tavsiyelerini kaldırdı.IOC daha önce Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalardan dışlanmasını önermişti, Mart 2023'te ise sadece tarafsız sporcu olarak katılmalarına izin verilmesini, takım etkinliklerine katılmalarına ise izin verilmemesini önermişti.Önceki tavsiyeler kaldırıldıktan sonra Rus sporcular, tarafsızlıkları bireysel olarak değerlendirilmeden uluslararası turnuvalara katılabilecek.Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev de IOC'un Rus sporcular üzerindeki tüm tarafsızlık kontrollerini iptal ettiğini ve Rusya'da uluslararası müsabakaların düzenlenmesine getirilen yasağı kaldırdığını belirtti.Şu anda 20'den fazla uluslararası spor federasyonu, genç sporcuların Rus bayrağı ve milli marşı altında yarışmasına izin verirken, 10 federasyon tüm sporculara kısıtlama olmaksızın izin veriyor.

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ioc, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), üyelik, mihail degtyarev, rusada, rusya