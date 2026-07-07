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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/venezuelada-deprem-felaketi-can-kaybi-3-bin-535e-yukseldi-1107054471.html
Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi
Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Venezuela hükümeti, ülkede meydana gelen depremlerin ardından 3 bin 535 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 740 kişinin yaralandığını açıkladı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T04:26+0300
2026-07-07T04:26+0300
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Venezuela hükümeti, Pazartesi günü yaptığı açıklamada depremlerin yol açtığı can kaybının 3 bin 535'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu. Açıklamada, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evsiz kaldığı ifade edildi.Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hükümet adına yaptığı açıklamada, "3 bin 535 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 740 kişi yaralandı ve 6 bin 462 kişi kurtarıldı" bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdde-4-temmuz-tatilinde-20-toplu-silahli-saldiri-100-olu-1107054339.html
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venezuela, jorge rodriguez
venezuela, jorge rodriguez

Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi

04:26 07.07.2026
© AAVenezuela'daki ikiz depremler
Venezuela'daki ikiz depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA
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Venezuela hükümeti, ülkede meydana gelen depremlerin ardından 3 bin 535 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 740 kişinin yaralandığını açıkladı.
Venezuela hükümeti, Pazartesi günü yaptığı açıklamada depremlerin yol açtığı can kaybının 3 bin 535'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu. Açıklamada, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evsiz kaldığı ifade edildi.
Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hükümet adına yaptığı açıklamada, "3 bin 535 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 740 kişi yaralandı ve 6 bin 462 kişi kurtarıldı" bilgisini paylaştı.
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