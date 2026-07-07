https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/venezuelada-deprem-felaketi-can-kaybi-3-bin-535e-yukseldi-1107054471.html
Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi
Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Venezuela hükümeti, ülkede meydana gelen depremlerin ardından 3 bin 535 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 740 kişinin yaralandığını açıkladı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T04:26+0300
2026-07-07T04:26+0300
2026-07-07T04:26+0300
dünya
venezuela
jorge rodriguez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106844369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd8784fada22b21f2965aa9c10b9907b.png
Venezuela hükümeti, Pazartesi günü yaptığı açıklamada depremlerin yol açtığı can kaybının 3 bin 535'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu. Açıklamada, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evsiz kaldığı ifade edildi.Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hükümet adına yaptığı açıklamada, "3 bin 535 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 740 kişi yaralandı ve 6 bin 462 kişi kurtarıldı" bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdde-4-temmuz-tatilinde-20-toplu-silahli-saldiri-100-olu-1107054339.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106844369_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9926e87ef02b5f5f67d09756f1eb3485.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, jorge rodriguez
venezuela, jorge rodriguez
Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi
Venezuela hükümeti, ülkede meydana gelen depremlerin ardından 3 bin 535 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 740 kişinin yaralandığını açıkladı.
Venezuela hükümeti, Pazartesi günü yaptığı açıklamada depremlerin yol açtığı can kaybının 3 bin 535'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu. Açıklamada, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evsiz kaldığı ifade edildi.
Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hükümet adına yaptığı açıklamada, "3 bin 535 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 740 kişi yaralandı ve 6 bin 462 kişi kurtarıldı" bilgisini paylaştı.