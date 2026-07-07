https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/venezuelada-deprem-felaketi-can-kaybi-3-bin-535e-yukseldi-1107054471.html

Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi

Venezuela'da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 535'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Venezuela hükümeti, ülkede meydana gelen depremlerin ardından 3 bin 535 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 740 kişinin yaralandığını açıkladı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T04:26+0300

2026-07-07T04:26+0300

2026-07-07T04:26+0300

dünya

venezuela

jorge rodriguez

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Venezuela hükümeti, Pazartesi günü yaptığı açıklamada depremlerin yol açtığı can kaybının 3 bin 535'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu. Açıklamada, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evsiz kaldığı ifade edildi.Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hükümet adına yaptığı açıklamada, "3 bin 535 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 740 kişi yaralandı ve 6 bin 462 kişi kurtarıldı" bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdde-4-temmuz-tatilinde-20-toplu-silahli-saldiri-100-olu-1107054339.html

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