https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/unlu-oyuncu-biran-damla-yilmaz-hakkinda-eski-sevgilisi-suc-duyurusunda-bulundu-1107061738.html
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi suç duyurusunda bulundu
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T11:42+0300
2026-07-07T11:42+0300
2026-07-07T11:42+0300
yaşam
yasak elma
evrakta sahtecilik
suç duyurusu
biran damla yılmaz
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Halef: Köklerin Çağrısı, Yasak Elma ve Kırgın Çiçekler gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi 'sahte belgeyle oturum izni almaya çalıştığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Almanya'da oturum izni için sahte belge hazırladı iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ünlü oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından yapılan suç duyurusunda, Yılmaz hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi. Sabah'ın haberine göre, şikayet dilekçesinde, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği ve bu nedenle adli süreçle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.Abdurrahman Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçede, Yılmaz'ın ilişkilerini Almanya'da oturum izni elde etmek ve çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla kullandığı öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütüldüğü belirtilen bir soruşturma kapsamında Abdurrahman Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı iddiasına da yer verildi.Belgeler incelensin talebi değerlendirilecekBiran Damla Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ile diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin bulunduğu iddia edilirken bu belgelerin incelenmesi talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/milyonlarca-dolar-harcadi-yine-de-kurtulamadi-midem-kendi-kendini-yiyor-1107045945.html
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yasak elma, evrakta sahtecilik, suç duyurusu, biran damla yılmaz
yasak elma, evrakta sahtecilik, suç duyurusu, biran damla yılmaz
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi suç duyurusunda bulundu
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Halef: Köklerin Çağrısı, Yasak Elma ve Kırgın Çiçekler gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi 'sahte belgeyle oturum izni almaya çalıştığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Almanya'da oturum izni için sahte belge hazırladı iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ünlü oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından yapılan suç duyurusunda, Yılmaz hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi. Sabah'ın haberine göre, şikayet dilekçesinde, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği ve bu nedenle adli süreçle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.
Abdurrahman Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçede, Yılmaz'ın ilişkilerini Almanya'da oturum izni elde etmek ve çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla kullandığı öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütüldüğü belirtilen bir soruşturma kapsamında Abdurrahman Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı iddiasına da yer verildi.
Belgeler incelensin talebi değerlendirilecek
Biran Damla Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ile diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin bulunduğu iddia edilirken bu belgelerin incelenmesi talep edildi.