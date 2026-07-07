https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/unlu-oyuncu-biran-damla-yilmaz-hakkinda-eski-sevgilisi-suc-duyurusunda-bulundu-1107061738.html

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi suç duyurusunda bulundu

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T11:42+0300

2026-07-07T11:42+0300

2026-07-07T11:42+0300

yaşam

yasak elma

evrakta sahtecilik

suç duyurusu

biran damla yılmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107061579_0:61:1048:651_1920x0_80_0_0_8c806e700bb84561287265c1b49333ef.jpg

Halef: Köklerin Çağrısı, Yasak Elma ve Kırgın Çiçekler gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi 'sahte belgeyle oturum izni almaya çalıştığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Almanya'da oturum izni için sahte belge hazırladı iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ünlü oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından yapılan suç duyurusunda, Yılmaz hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi. Sabah'ın haberine göre, şikayet dilekçesinde, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği ve bu nedenle adli süreçle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.Abdurrahman Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçede, Yılmaz'ın ilişkilerini Almanya'da oturum izni elde etmek ve çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla kullandığı öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütüldüğü belirtilen bir soruşturma kapsamında Abdurrahman Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı iddiasına da yer verildi.Belgeler incelensin talebi değerlendirilecekBiran Damla Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ile diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin bulunduğu iddia edilirken bu belgelerin incelenmesi talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/milyonlarca-dolar-harcadi-yine-de-kurtulamadi-midem-kendi-kendini-yiyor-1107045945.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yasak elma, evrakta sahtecilik, suç duyurusu, biran damla yılmaz