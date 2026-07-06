https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/milyonlarca-dolar-harcadi-yine-de-kurtulamadi-midem-kendi-kendini-yiyor-1107045945.html

Milyonlarca dolar harcadı, yine de kurtulamadı: 'Midem kendi kendini yiyor'

Milyonlarca dolar harcadı, yine de kurtulamadı: 'Midem kendi kendini yiyor'

Sputnik Türkiye

Ömrünü uzatmak için her yıl 1 milyon dolardan fazla harcayan ve "ölmemek" hedefiyle tanınan teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, tedavisi bulunmayan otoimmün gastrit hastalığına yakalandığını açıkladı.

2026-07-06T17:42+0300

2026-07-06T17:42+0300

2026-07-06T17:42+0300

sağlik

bryan johnson

abd

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Uzun yaşam ve yaşlanmayı yavaşlatma çalışmalarıyla dünya çapında tanınan ABD'li teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, tedavisi bulunmayan bir otoimmün hastalık teşhisi aldığını açıkladı.48 yaşındaki Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otoimmün gastrit (AIG) teşhisi konulduğunu belirterek, "Midem kendi kendini yiyor" ifadelerini kullandı.Yıllardır nedeni bulunamayan sorunHer yıl sağlığı için 1 milyon doların üzerinde harcama yaptığı bilinen Johnson, hastalığın mayıs ayında yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Johnson, yaklaşık 11 yıldır vücudundaki demir depolarını gösteren ferritin seviyelerinin düşük olduğunu ancak bunun nedeninin bir türlü belirlenemediğini ifade etti.Bağırsak sistemi üzerinde yapılan incelemelerde mide hücrelerine karşı gelişen antikorların yüksek seviyede olduğu tespit edilirken, biyopsi sonucunda otoimmün gastritin erken evrede olduğu doğrulandı.Aşı ya da kesin tedavisi bulunmuyorOtoimmün gastrit, bağışıklık sisteminin mide dokusuna saldırması sonucu gelişen kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalık demir ve B12 vitamini eksikliği, kansızlık gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar ayrıca uzun vadede mide kanseri riskinin de artabileceğine dikkat çekiyor.Johnson, mevcut tıpta hastalığın onaylanmış bir tedavisinin bulunmadığını ancak kendi ekibiyle birlikte bunu değiştirmeyi hedeflediğini söyledi."Bugün standart tıp bu hastalık karşısında yapılabilecek tek şeyin belirtileri yönetmek olduğunu söylüyor. Biz ise bunu çözmeye çalışacağız" diyen Johnson, demir düzeyleri ve diğer biyolojik göstergelerinin sürekli takip edileceğini kaydetti.'İnsanlık tarihinde en uzun yaşayan kişi olmak istiyorum'2023 yılında yayımlanan "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever" (Ölme: Sonsuza Dek Yaşamak İsteyen Adam) belgeseliyle geniş kitleler tarafından tanınan Johnson, biyolojik yaşını düşürmek amacıyla sıra dışı yöntemler uygulamasıyla biliniyor.Katı beslenme programı, düzenli MR ve kolonoskopi kontrolleri, kan nakilleri, yağ enjeksiyonları ve ayrıntılı sağlık analizleri yaptıran Johnson'ın sağlık programına yılda 1 milyon dolardan fazla harcadığı belirtiliyor.Daha önce genç kalabilmek amacıyla oğlundan alınan plazmayı kendisine naklettirmesiyle de gündeme gelen Johnson, son açıklamasında hedefinden vazgeçmediğini kaydederek,"Biraz daha uzun yaşamayı hedeflemiyorum. Şimdiye kadar yaşamış tüm insanlardan daha uzun yaşamayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

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