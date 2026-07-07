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Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı
Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı
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Türkiye ve Kanada, kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için resmi müzakere sürecini başlattı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T22:28+0300
2026-07-07T22:28+0300
dünya
türkiye
kanada
recep tayyip erdoğan
mark carney
nato
serbest ticaret anlaşması
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Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatılmasına ilişkin ortak bildiri yayımlandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında 7 Temmuz 2026'da, Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke liderinin STA müzakerelerinin resmen başladığını duyurmaktan memnuniyet duydukları ifade edildi.Bildiride ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun haziran ayı başında yayımladıkları Ekonomik Ortaklığa İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi ile kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmelerin başlatıldığını ilan ettikleri hatırlatıldı.Bildiride, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/nato-zirvesinin-perde-arkasi-trumpin-f-35-ve-caatsa-mesajlari-ne-anlama-geliyor-1107083208.html
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türkiye, kanada, recep tayyip erdoğan, mark carney, nato, serbest ticaret anlaşması
türkiye, kanada, recep tayyip erdoğan, mark carney, nato, serbest ticaret anlaşması

Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı

22:28 07.07.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Türkiye ve Kanada, kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için resmi müzakere sürecini başlattı.
Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatılmasına ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında 7 Temmuz 2026'da, Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke liderinin STA müzakerelerinin resmen başladığını duyurmaktan memnuniyet duydukları ifade edildi.
Bildiride ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun haziran ayı başında yayımladıkları Ekonomik Ortaklığa İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi ile kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmelerin başlatıldığını ilan ettikleri hatırlatıldı.
Bildiride, şunlar kaydedildi:
"Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve her iki tarafın yararına olacak bir Serbest Ticaret Anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlatıldığını resmen ilan ederek bu süreçte bir sonraki adımı atmaktadır. Daha yakın ekonomik işbirliği, ekonomik büyümeyi destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, tedarik zincirlerini güçlendirecek ve işletmelerimizin giderek daha dinamik hale gelen küresel ekonomide başarı elde etmelerine yardımcı olacaktır. Her iki ülkenin teknik heyetleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli teknik çalışmaları önümüzdeki aylarda yürütecektir. Her iki hükümet, Türkiye-Kanada ortaklığını güçlendirecek ve iki ülkedeki işletmeler, çalışanlar ve halklar için yeni refah fırsatları yaratacak yüksek nitelikli bir anlaşmanın hayata geçirilmesi amacıyla birlikte çalışmayı beklemektedir."
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