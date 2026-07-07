Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi öncesinde kullanılacak fikstür anahtarına son şeklini verdi.TFF'nin açıkladığı fikstür anahtarına göre, sezon boyunca oynanması beklenen derbi karşılaşmalarının gerçekleşebileceği haftalar da netleşti.Muhtemel derbi haftaları şu şekilde:

TFF açıkladı: Süper Lig derbi haftaları belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür anahtarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan plana göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki muhtemel derbi karşılaşmalarının oynanabileceği haftalar 4, 6, 8, 9, 13 ve 15. haftalar olarak belirlendi.