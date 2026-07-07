https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/tff-acikladi-super-lig-derbi-haftalari-belli-oldu-1107077158.html
TFF açıkladı: Süper Lig derbi haftaları belli oldu
TFF açıkladı: Süper Lig derbi haftaları belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür anahtarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan plana göre Fenerbahçe, Galatasaray... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T17:47+0300
2026-07-07T17:47+0300
2026-07-07T17:47+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
beşiktaş
trabzonspor
galatasaray
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi öncesinde kullanılacak fikstür anahtarına son şeklini verdi.TFF'nin açıkladığı fikstür anahtarına göre, sezon boyunca oynanması beklenen derbi karşılaşmalarının gerçekleşebileceği haftalar da netleşti.Muhtemel derbi haftaları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/super-lige-geri-sayim-fikstur-cekim-tarihi-belli-oldu-1107041610.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
TFF açıkladı: Süper Lig derbi haftaları belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür anahtarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan plana göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki muhtemel derbi karşılaşmalarının oynanabileceği haftalar 4, 6, 8, 9, 13 ve 15. haftalar olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi öncesinde kullanılacak fikstür anahtarına son şeklini verdi.
TFF'nin açıkladığı fikstür anahtarına göre, sezon boyunca oynanması beklenen derbi karşılaşmalarının gerçekleşebileceği haftalar da netleşti.
Muhtemel derbi haftaları şu şekilde:
4. hafta:
Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
6. hafta:
Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
8. hafta:
Beşiktaş - Trabzonspor veya Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta:
Fenerbahçe - Galatasaray veya Galatasaray - Fenerbahçe
13. hafta:
Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
15. hafta:
Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor