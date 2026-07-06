https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/super-lige-geri-sayim-fikstur-cekim-tarihi-belli-oldu-1107041610.html
Süper Lig'e geri sayım: Fikstür çekim tarihi belli oldu
Süper Lig'e geri sayım: Fikstür çekim tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T15:51+0300
2026-07-06T15:51+0300
2026-07-06T15:51+0300
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Trendyol Süper Lig'in fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.Diğer profesyonel liglerin fikstür çekimiTrendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/neymar-milli-takima-gozyaslariyla-veda-etti-1107030687.html
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trendyol süper lig, süper lig, maç
trendyol süper lig, süper lig, maç
Süper Lig'e geri sayım: Fikstür çekim tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.
Diğer profesyonel liglerin fikstür çekimi
Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.