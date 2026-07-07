https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/peskov-avrupa-abdden-guvenlik-garantisi-kalmadigini-anladi-londra-savastan-yana-taraf-oldu-1107081190.html

Peskov: Avrupa ABD’den güvenlik garantisi kalmadığını anladı, Londra savaştan yana taraf oldu

Peskov: Avrupa ABD’den güvenlik garantisi kalmadığını anladı, Londra savaştan yana taraf oldu

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’nın artık ABD'nin güvenlik garantilerine güvenmediği için hızla militarize olarak ekonomik-askeri bir bloğa dönüştüğünü... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T19:09+0300

2026-07-07T19:09+0300

2026-07-07T19:09+0300

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İsviçre merkezli Weltwoche dergisine konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel güvenlik dengeleri ve Avrupa'nın tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliği’nin (AB) güvenlik alanında ABD’ye dayanma döneminin sona erdiğini ifade eden Peskov, "Avrupa, ABD’den güvenlik garantilerinin artık olmadığı gerçeğini anlıyor" dedi.Peskov, bu durumun sonucunda kıtanın hızla silahlanarak "ekonomik-askeri bir bloğa" dönüştüğünü belirtti.Avrupa’daki bu silahlanma ve militarizasyon sürecinin Rusya’yı, kendi ulusal güvenliğini sağlamak adına ilave önlemler almaya zorlayacağının altını çizen Peskov, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon öncesinde güvenliğine yönelik tehditlere defalarca dikkat çektiğini, ancak Batı'nın bu uyarıları dikkate almadığını belirterek, ülkesinin bu nedenle kararlı adımlar atmaya mecbur bırakıldığını söyledi.Kremlin Sözcüsü, artan askeri harcamaları meşrulaştırmak için Avrupalı vergi mükelleflerinin "yoğun bir propagandaya maruz bırakılarak beyinlerinin yıkandığını" vurguladı. Ukrayna ve Kiev rejiminin Avrupa için yalnızca Rusya'ya karşı savaşı sürdürmek amacıyla kullanılan bir "araç" haline geldiğini vurgulayan Peskov, Batılı ülkelerin Kiev’e sağladığı silah tedarikinin de operasyonu gerçek bir savaşa dönüştürdüğünü ifade etti.İngiltere’nin Ukrayna konusunda İstanbul’da yürütülen müzakere sürecine müdahalesine de değinen Peskov, "Londra’nın İstanbul sürecine müdahalesi, Ukrayna etrafındaki durumda bir Avrupa ülkesinin kendisini barışın değil, savaşın destekçisi olarak ortaya koyduğu ilk örnek oldu" ifadelerini kullandı.Rusya’nın asla Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmayacağını ancak güvenliğini korumak için gerekli gördüğü tüm adımları atmaktan da çekinmeyeceğini vurgulayan Peskov, geleceğe dair diyalog kapısını ise aralık bıraktı. Sözcü, mevcut duruma rağmen uzun vadede Rusya ile Avrupa arasında diyaloğun yeniden kurulacağına inandığını, kıtada sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin ancak Moskova ile Avrupa başkentleri arasında iletişim kurularak inşa edilebileceğini de sözlerine ekledi.

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