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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/lavrovdan-kieve-tepki-olulerinize-bile-sahip-cikmiyorsunuz-1107067777.html
Lavrov'dan Kiev'e tepki: Ölülerinize bile sahip çıkmıyorsunuz
Lavrov'dan Kiev'e tepki: Ölülerinize bile sahip çıkmıyorsunuz
Sputnik Türkiye
Kiev'in Konstantinovka'daki asker cenazeleri almamasına tepki gösteren Lavrov, Ukrayna yönetimine çağrı yaptı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T13:54+0300
2026-07-07T13:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
hürmüz boğazı
konstantinovka
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Rus ordusunun kontrolüne geçen Konstantinovka'daki cenazelerin akıbeti konusunda Ukrayna yönetimini sert bir dille eleştirdi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamoud Ali Youssouf ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna'nın hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim almayı reddetmesinin, Kiev'in hem yaşayanlara hem de hayatını kaybedenlere karşı duyarsızlığını kanıtladığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna tarafına cenazeleri gelip almaları için resmi çağrıda bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Buna verilecek en iyi cevap, Ukrayna'nın bölgeye gelip ölenlerin naaşlarını teslim almasıdır" ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı'nda diplomasi beklentisiBakan Lavrov, gündemdeki dış politika konularına da değinerek Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Bölgedeki gerilime ilişkin çözüm arayışlarını yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, Rusya'nın müzakere süreçlerini memnuniyetle karşıladığını ve sorunun bir an önce diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini ifade etti.'Amaçları Zelenskiy rejimini sonuna kadar beslemek'NATO ülkelerinin askeri üretimlerini artırma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, Batılı ülkelerin bu adımıyla Ukrayna'daki çatışmaları derinleştirmeyi hedeflediğinin altını çizdi.NATO'nun savunma sanayi kapasitesini genişletme çabalarına dikkat çeken Lavrov, bu hamlelerin temel amacının Ukrayna'daki Zelenskiy yönetimini sonuna kadar silahlandırmak ve desteklemek olduğunu belirtti. Moskova'nın bu süreci yakından izlediğini vurgulayan Lavrov, Batı'nın politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı kalıcı hale getirdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bati-basini-iran-hurmuz-bogazindan-gecen-ticari-gemileri-hedef-aldi-1107058896.html
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ukrayna, hürmüz boğazı, konstantinovka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sergey lavrov
ukrayna, hürmüz boğazı, konstantinovka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sergey lavrov

Lavrov'dan Kiev'e tepki: Ölülerinize bile sahip çıkmıyorsunuz

13:54 07.07.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kiev'in Konstantinovka'daki asker cenazeleri almamasına tepki gösteren Lavrov, Ukrayna yönetimine çağrı yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Rus ordusunun kontrolüne geçen Konstantinovka'daki cenazelerin akıbeti konusunda Ukrayna yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamoud Ali Youssouf ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna'nın hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim almayı reddetmesinin, Kiev'in hem yaşayanlara hem de hayatını kaybedenlere karşı duyarsızlığını kanıtladığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna tarafına cenazeleri gelip almaları için resmi çağrıda bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Buna verilecek en iyi cevap, Ukrayna'nın bölgeye gelip ölenlerin naaşlarını teslim almasıdır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nda diplomasi beklentisi

Bakan Lavrov, gündemdeki dış politika konularına da değinerek Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgedeki gerilime ilişkin çözüm arayışlarını yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, Rusya'nın müzakere süreçlerini memnuniyetle karşıladığını ve sorunun bir an önce diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini ifade etti.

'Amaçları Zelenskiy rejimini sonuna kadar beslemek'

NATO ülkelerinin askeri üretimlerini artırma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, Batılı ülkelerin bu adımıyla Ukrayna'daki çatışmaları derinleştirmeyi hedeflediğinin altını çizdi.

NATO'nun savunma sanayi kapasitesini genişletme çabalarına dikkat çeken Lavrov, bu hamlelerin temel amacının Ukrayna'daki Zelenskiy yönetimini sonuna kadar silahlandırmak ve desteklemek olduğunu belirtti.

Moskova'nın bu süreci yakından izlediğini vurgulayan Lavrov, Batı'nın politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı kalıcı hale getirdiğini ifade etti.
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