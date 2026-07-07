https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/lavrovdan-kieve-tepki-olulerinize-bile-sahip-cikmiyorsunuz-1107067777.html

Lavrov'dan Kiev'e tepki: Ölülerinize bile sahip çıkmıyorsunuz

Lavrov'dan Kiev'e tepki: Ölülerinize bile sahip çıkmıyorsunuz

Sputnik Türkiye

Kiev'in Konstantinovka'daki asker cenazeleri almamasına tepki gösteren Lavrov, Ukrayna yönetimine çağrı yaptı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T13:54+0300

2026-07-07T13:54+0300

2026-07-07T13:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

hürmüz boğazı

konstantinovka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Rus ordusunun kontrolüne geçen Konstantinovka'daki cenazelerin akıbeti konusunda Ukrayna yönetimini sert bir dille eleştirdi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamoud Ali Youssouf ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna'nın hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim almayı reddetmesinin, Kiev'in hem yaşayanlara hem de hayatını kaybedenlere karşı duyarsızlığını kanıtladığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna tarafına cenazeleri gelip almaları için resmi çağrıda bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Buna verilecek en iyi cevap, Ukrayna'nın bölgeye gelip ölenlerin naaşlarını teslim almasıdır" ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı'nda diplomasi beklentisiBakan Lavrov, gündemdeki dış politika konularına da değinerek Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Bölgedeki gerilime ilişkin çözüm arayışlarını yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, Rusya'nın müzakere süreçlerini memnuniyetle karşıladığını ve sorunun bir an önce diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini ifade etti.'Amaçları Zelenskiy rejimini sonuna kadar beslemek'NATO ülkelerinin askeri üretimlerini artırma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, Batılı ülkelerin bu adımıyla Ukrayna'daki çatışmaları derinleştirmeyi hedeflediğinin altını çizdi.NATO'nun savunma sanayi kapasitesini genişletme çabalarına dikkat çeken Lavrov, bu hamlelerin temel amacının Ukrayna'daki Zelenskiy yönetimini sonuna kadar silahlandırmak ve desteklemek olduğunu belirtti. Moskova'nın bu süreci yakından izlediğini vurgulayan Lavrov, Batı'nın politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı kalıcı hale getirdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bati-basini-iran-hurmuz-bogazindan-gecen-ticari-gemileri-hedef-aldi-1107058896.html

ukrayna

hürmüz boğazı

konstantinovka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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ukrayna, hürmüz boğazı, konstantinovka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sergey lavrov