https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/ozgur-ozel-rusya-ve-cinle-dogru-kurumsal-istikrarli-guclu-temeller-ustunde-yukselen-iliskiler-1107079867.html
Özgür Özel: Rusya ve Çin'le doğru, kurumsal, istikrarlı güçlü temeller üstünde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız
Özgür Özel: Rusya ve Çin'le doğru, kurumsal, istikrarlı güçlü temeller üstünde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de düzenlenen grup toplantısında dış politikada NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya ve Çin'le de kurumsal ve istikrarlı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T18:37+0300
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2026-07-07T18:37+0300
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin bugün ve yarın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Özel, "Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ancak NATO'ya koşulsuz bağlı olamayız. Her yanlışa sessiz kalamayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı ve güçlü temeller üzerine kurulu ilişkiler geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ozgur-ozel-eninde-sonunda-bizden-biri-cumhurbaskani-olacak-1107048063.html
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özgür özel, rusya, çin, nato, chp, türkiye
özgür özel, rusya, çin, nato, chp, türkiye
Özgür Özel: Rusya ve Çin'le doğru, kurumsal, istikrarlı güçlü temeller üstünde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de düzenlenen grup toplantısında dış politikada NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya ve Çin'le de kurumsal ve istikrarlı ilişkiler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin bugün ve yarın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Özel, "Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ancak NATO'ya koşulsuz bağlı olamayız. Her yanlışa sessiz kalamayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı ve güçlü temeller üzerine kurulu ilişkiler geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.