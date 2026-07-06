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Özgür Özel: Eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak
Özgür Özel: Eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak
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Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının kim olacağının önemli olmadığını belirterek, sürecin sonunda kendi siyasi çizgilerini temsil eden bir ismin cumhurbaşkanı... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim yasası
seçim sonuçları
genel seçim
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, 'casusluk' ve üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davaların Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmalarını takip etti.Duruşmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, bugün Ekrem İmamoğlu'nun üç ayrı duruşmasının bulunduğunu belirterek, aynı gün ve aynı saatlerde üç farklı duruşmada savunma yapmasının mümkün olmadığını söyledi.Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:
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ekrem i̇mamoğlu, türkiye, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, genel seçim
ekrem i̇mamoğlu, türkiye, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, genel seçim

Özgür Özel: Eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak

18:57 06.07.2026 (güncellendi: 19:02 06.07.2026)
© AA / Esra BilginCHP Grup Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / Esra Bilgin
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Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının kim olacağının önemli olmadığını belirterek, sürecin sonunda kendi siyasi çizgilerini temsil eden bir ismin cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, 'casusluk' ve üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davaların Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmalarını takip etti.
Duruşmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, bugün Ekrem İmamoğlu'nun üç ayrı duruşmasının bulunduğunu belirterek, aynı gün ve aynı saatlerde üç farklı duruşmada savunma yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:
Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol, cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan bile uludur. Çünkü yolun sonu doğru bir yoldur. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız, hiç önemi yok. Eninde sonunda benim, Ekrem başkanın, Mansur başkanın ve sizin desteklediğiniz, ya içimizden biri ya bambaşka biri ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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