Özgür Özel: Eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak

Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol, cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan bile uludur. Çünkü yolun sonu doğru bir yoldur. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız, hiç önemi yok. Eninde sonunda benim, Ekrem başkanın, Mansur başkanın ve sizin desteklediğiniz, ya içimizden biri ya bambaşka biri ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak.