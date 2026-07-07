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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/orduda-akrabalar-arasinda-kavgasi-3-kisi-oldu-1107076107.html
Ordu'da akrabalar arasında kavgası: Abisi, yengesi ve yeğenini öldürdü
Ordu'da akrabalar arasında kavgası: Abisi, yengesi ve yeğenini öldürdü
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 3 kişi öldü.Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, tabancayla ağabeyi Mehmet, yengesi Emine ve yeğeni Resul G'ye ateş etti.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Resul G. olay yeri, anne ve babası ise kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html
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ordu, aile, arazi
ordu, aile, arazi

Ordu'da akrabalar arasında kavgası: Abisi, yengesi ve yeğenini öldürdü

17:15 07.07.2026
© Mustafa Hatipoğlupolis / olay yeri
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© Mustafa Hatipoğlu
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü.
Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 3 kişi öldü.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, tabancayla ağabeyi Mehmet, yengesi Emine ve yeğeni Resul G'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Resul G. olay yeri, anne ve babası ise kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisi gibi öğretmen olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
Antalya'da aile faciası: Öğretmen, eşini ve kayınpederini öldürdü
14 Haziran , 19:49
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