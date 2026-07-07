https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/orduda-akrabalar-arasinda-kavgasi-3-kisi-oldu-1107076107.html
Ordu'da akrabalar arasında kavgası: Abisi, yengesi ve yeğenini öldürdü
Ordu'da akrabalar arasında kavgası: Abisi, yengesi ve yeğenini öldürdü
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T17:15+0300
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Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 3 kişi öldü.Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, tabancayla ağabeyi Mehmet, yengesi Emine ve yeğeni Resul G'ye ateş etti.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Resul G. olay yeri, anne ve babası ise kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html
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ordu, aile, arazi
Ordu'da akrabalar arasında kavgası: Abisi, yengesi ve yeğenini öldürdü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü.
Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 3 kişi öldü.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, tabancayla ağabeyi Mehmet, yengesi Emine ve yeğeni Resul G'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Resul G. olay yeri, anne ve babası ise kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.