Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı havalimanında karşıladı
13:58 07.07.2026 (güncellendi: 14:41 07.07.2026)
© Doğukan KeskinkılıçTrump ve Erdoğan
© Doğukan Keskinkılıç
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Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Devlet başkanlarının uçakları, peş peşe Ankara'ya inerken ABD Başkanı Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.
ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.
© Osmancan GürdoğanABD Başkanı Trump Ankara'da
ABD Başkanı Trump Ankara'da
© Osmancan Gürdoğan
Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.
Erdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
© REUTERS Jonathan ErnstErdoğan Trump
Erdoğan Trump
© REUTERS Jonathan Ernst
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump saat 15.00’te ikili görüşme gerçekleştirecek.
© AA / Osmancan GürdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladı
© AA / Osmancan Gürdoğan
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.
© AA / Abdullah GüçlüABD Başkanı Trump Ankara'da
ABD Başkanı Trump Ankara'da
© AA / Abdullah Güçlü
Trump, Türkiye’ye gelirken Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık Air Force One uçağı ile ilk yurtdışı uçuşunu yaptı.