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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı havalimanında karşıladı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Devlet başkanlarının uçakları, peş peşe Ankara'ya inerken ABD Başkanı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.Erdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-kapsaminda-ikili-gorusmelere-basladi-1107061898.html
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esenboğa havalimanı, ankara, donald trump, nato
esenboğa havalimanı, ankara, donald trump, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı havalimanında karşıladı

13:58 07.07.2026 (güncellendi: 14:41 07.07.2026)
© Doğukan KeskinkılıçTrump ve Erdoğan
Trump ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© Doğukan Keskinkılıç
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Devlet başkanlarının uçakları, peş peşe Ankara'ya inerken ABD Başkanı Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.
ABD Başkanı Donald Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.
© Osmancan GürdoğanABD Başkanı Trump Ankara'da
ABD Başkanı Trump Ankara'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
ABD Başkanı Trump Ankara'da
© Osmancan Gürdoğan
Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.
Erdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
© REUTERS Jonathan ErnstErdoğan Trump
Erdoğan Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Erdoğan Trump
© REUTERS Jonathan Ernst
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump saat 15.00’te ikili görüşme gerçekleştirecek.
© AA / Osmancan GürdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladı
© AA / Osmancan Gürdoğan
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.
© AA / Abdullah GüçlüABD Başkanı Trump Ankara'da
ABD Başkanı Trump Ankara'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
ABD Başkanı Trump Ankara'da
© AA / Abdullah Güçlü
Trump, Türkiye’ye gelirken Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık Air Force One uçağı ile ilk yurtdışı uçuşunu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
11:55
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