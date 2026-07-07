https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı havalimanında karşıladı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Devlet başkanlarının uçakları, peş peşe Ankara'ya inerken ABD Başkanı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T13:58+0300

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türki̇ye

esenboğa havalimanı

ankara

donald trump

nato

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ABD Başkanı Donald Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.Erdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-kapsaminda-ikili-gorusmelere-basladi-1107061898.html

türki̇ye

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esenboğa havalimanı, ankara, donald trump, nato