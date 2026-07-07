https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/nato-zirvesi-ankarada-basladi-rutte-ittifakin-projelerini-acikladi-1107063269.html
NATO Zirvesi Ankara'da başladı: Rutte, ittifakın projelerini açıkladı
NATO Zirvesi Ankara'da başladı: Rutte, ittifakın projelerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın yeni savunma projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bugünkü ilk duyurularının NATO içerisinde havadan havaya yakıt ikmali ve hızlı şekilde ekipman nakli yapabilecek yeni platform olduğunu aktaran Rutte, bunun savunma alanındaki caydırıcılığı güçlendirmek için çok önemli olan hava gücüne yönelik olduğunu kaydetti.Rutte, bugün birkaç müttefikin resmi olarak 10. Airbus A330 MRTT uçağının Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na katılımını duyuracağını belirterek, böylece tam bir 12 Airbus A330 MRTT uçağı filosuna ulaşmaya yaklaştıklarını dile getirdi.Müttefiklerin Airbus A400M uçağına odaklanan çok uluslu yeni bir projeyi de başlattıklarını anlatan Rutte, bunun dünya çapında bir stratejik hava nakliye kapasitesi anlamına geldiğine dikkati çekti.Rutte, A330 MRTT ve A400M'in ittifaka iki çok uluslu yüksek kapasiteli filo sağlayacağına işaret ederek, bu duyurunun çok uluslu işbirliğinin örneğini teşkil ettiğini söyledi.'Bu filo artık miladını doldurdu'NATO'nun yıllardır Boeing E-3 Sentry AWACS Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağına güvendiğini, bu filoyu "gökyüzündeki gözleri" olarak gördüğünü belirten Rutte, bu uçakların, Norveç'in kuzeyinden Türkiye'nin güneyine kadar geniş bir bölgeye konuşlandırıldığını, ancak bu filonun artık miladını doldurduğunu söyledi.Rutte ayrıca, bugün bazı NATO ülkelerinin söz konusu uçakları değiştirmek için yaklaşık 10 Saab uçağı tedarik edeceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-kapsaminda-ikili-gorusmelere-basladi-1107061898.html
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nato, nato liderler zirvesi, ankara, a400m
nato, nato liderler zirvesi, ankara, a400m
NATO Zirvesi Ankara'da başladı: Rutte, ittifakın projelerini açıkladı
12:18 07.07.2026 (güncellendi: 12:34 07.07.2026)
Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın 10. Airbus A330 MRTT uçağını filosuna katacağını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın yeni savunma projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bugünkü ilk duyurularının NATO içerisinde havadan havaya yakıt ikmali ve hızlı şekilde ekipman nakli yapabilecek yeni platform olduğunu aktaran Rutte, bunun savunma alanındaki caydırıcılığı güçlendirmek için çok önemli olan hava gücüne yönelik olduğunu kaydetti.
Rutte, bugün birkaç müttefikin resmi olarak 10. Airbus A330 MRTT uçağının Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na katılımını duyuracağını belirterek, böylece tam bir 12 Airbus A330 MRTT uçağı filosuna ulaşmaya yaklaştıklarını dile getirdi.
Müttefiklerin Airbus A400M uçağına odaklanan çok uluslu yeni bir projeyi de başlattıklarını anlatan Rutte, bunun dünya çapında bir stratejik hava nakliye kapasitesi anlamına geldiğine dikkati çekti.
Rutte, A330 MRTT ve A400M'in ittifaka iki çok uluslu yüksek kapasiteli filo sağlayacağına işaret ederek, bu duyurunun çok uluslu işbirliğinin örneğini teşkil ettiğini söyledi.
'Bu filo artık miladını doldurdu'
NATO'nun yıllardır Boeing E-3 Sentry AWACS Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağına güvendiğini, bu filoyu "gökyüzündeki gözleri" olarak gördüğünü belirten Rutte, bu uçakların, Norveç'in kuzeyinden Türkiye'nin güneyine kadar geniş bir bölgeye konuşlandırıldığını, ancak bu filonun artık miladını doldurduğunu söyledi.
Rutte ayrıca, bugün bazı NATO ülkelerinin söz konusu uçakları değiştirmek için yaklaşık 10 Saab uçağı tedarik edeceğini bildirdi.