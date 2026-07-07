https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-kapsaminda-ikili-gorusmelere-basladi-1107061898.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Zirve'nin birinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek. Zirve'nin ilk gününde liderle ikili görüşme yapması beklenen Erdoğan, ilk olarak Kanada Başbakanı Mark Carney'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdulkadir-selvi-erdogan-trump-gorusmesinde-beklenen-surpriz-ne-1107056494.html
türki̇ye
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mark carney, ankara, cumhurbaşkanlığı külliyesi, nato
mark carney, ankara, cumhurbaşkanlığı külliyesi, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
11:55 07.07.2026 (güncellendi: 12:36 07.07.2026)
Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Zirve'nin birinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek.
Zirve'nin ilk gününde liderle ikili görüşme yapması beklenen Erdoğan, ilk olarak Kanada Başbakanı Mark Carney'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.