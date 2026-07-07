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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-kapsaminda-ikili-gorusmelere-basladi-1107061898.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
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Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Zirve'nin birinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek. Zirve'nin ilk gününde liderle ikili görüşme yapması beklenen Erdoğan, ilk olarak Kanada Başbakanı Mark Carney'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdulkadir-selvi-erdogan-trump-gorusmesinde-beklenen-surpriz-ne-1107056494.html
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mark carney, ankara, cumhurbaşkanlığı külliyesi, nato
mark carney, ankara, cumhurbaşkanlığı külliyesi, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı

11:55 07.07.2026 (güncellendi: 12:36 07.07.2026)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Zirve'nin birinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek.
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
© AA / TCCB / Murat Kula
Zirve'nin ilk gününde liderle ikili görüşme yapması beklenen Erdoğan, ilk olarak Kanada Başbakanı Mark Carney'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü
© AA / TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne?
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