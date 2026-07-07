https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-kapsaminda-ikili-gorusmelere-basladi-1107061898.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Zirve'nin birinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

mark carney

ankara

cumhurbaşkanlığı külliyesi

nato

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek. Zirve'nin ilk gününde liderle ikili görüşme yapması beklenen Erdoğan, ilk olarak Kanada Başbakanı Mark Carney'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdulkadir-selvi-erdogan-trump-gorusmesinde-beklenen-surpriz-ne-1107056494.html

türki̇ye

ankara

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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