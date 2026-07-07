https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/motorine-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1107058549.html
Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T10:05+0300
2026-07-07T10:05+0300
2026-07-07T10:05+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları sürüyor. Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.Piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?Beklenen 76 kuruşluk zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/akaryakitta-tabela-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1107030038.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları sürüyor. Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.
Piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Motorin fiyatı ne kadar olacak?
Beklenen 76 kuruşluk zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor: