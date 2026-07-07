https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/motorine-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1107058549.html

Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T10:05+0300

2026-07-07T10:05+0300

2026-07-07T10:05+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları sürüyor. Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.Piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?Beklenen 76 kuruşluk zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/akaryakitta-tabela-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1107030038.html

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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları