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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/motorine-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1107058549.html
Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları sürüyor. Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.Piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?Beklenen 76 kuruşluk zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/akaryakitta-tabela-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1107030038.html
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları

Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

10:05 07.07.2026
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları sürüyor. Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, motorin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.
Piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Beklenen 76 kuruşluk zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
İstanbul: 66,78 lira
Ankara: 67,85 lira
İzmir: 68,12 lira
Doğu illeri: 69,58 lira
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor
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