https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/akaryakitta-tabela-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1107030038.html
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T11:25+0300
2026-07-06T11:25+0300
2026-07-06T11:25+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya yükselecek.Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/akaryakitta-zam-beklentisi-benzin-fiyatlari-yeniden-artiyor-1106905641.html
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya yükselecek.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.