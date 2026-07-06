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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/akaryakitta-tabela-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1107030038.html
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T11:25+0300
2026-07-06T11:25+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya yükselecek.Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/akaryakitta-zam-beklentisi-benzin-fiyatlari-yeniden-artiyor-1106905641.html
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor

11:25 06.07.2026
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA
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Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya yükselecek.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta zam beklentisi: Benzin fiyatları yeniden artıyor
1 Temmuz, 10:40
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