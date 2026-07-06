https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/akaryakitta-tabela-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1107030038.html

Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T11:25+0300

2026-07-06T11:25+0300

2026-07-06T11:25+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya yükselecek.Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/akaryakitta-zam-beklentisi-benzin-fiyatlari-yeniden-artiyor-1106905641.html

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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları