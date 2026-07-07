https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/meteorolojiden-4-ile-sari-kodlu-yagis-uyarisi-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak-1107054707.html

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerine sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Rüzgarın... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T07:01+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Hatay'a sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/sicak-hava-dalgasi-geri-geliyor-40-dereceye-dayanacak-1107043576.html

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