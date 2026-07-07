Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Kuvvetli rüzgar etkili olacak
© FotoğrafSağanak
© Fotoğraf
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerine sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum, Kars, Ardahan ve Hatay'a sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 32°C - Parçalı bulutlu
İstanbul - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 31°C - Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Denizli - 35°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
İzmir - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Manisa - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 34°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adana - 33°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 34°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 31°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 30°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 30°C - Parçalı bulutlu
Çankırı - 31°C - Parçalı bulutlu
Eskişehir - 29°C - Parçalı bulutlu
Konya - 28°C - Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya - 28°C - Parçalı bulutlu
Rize - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kars - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya - 33°C - Parçalı bulutlu
Van - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa - 38°C - Parçalı ve az bulutlu