https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/macron-sam-yonetimi-ile-isbirligi-icin-fransa-daha-fazlasini-yapmaya-hazir-1107081333.html

Macron: Şam yönetimi ile işbirliği için Fransa daha fazlasını yapmaya hazır

Macron: Şam yönetimi ile işbirliği için Fransa daha fazlasını yapmaya hazır

Sputnik Türkiye

Suriye’yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Şam yönetimi ile aktif işbirliği içinde, güvenlik konusunda, hem kapasite hem eğitim hem de işbirliği açısından (Fransa) daha fazlasını yapmaya hazır" dedi.

2026-07-07T19:15+0300

2026-07-07T19:15+0300

2026-07-07T19:15+0300

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Suriye’yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Şam yönetimi ile aktif işbirliği içinde, güvenlik konusunda, hem kapasite hem eğitim hem de işbirliği açısından (Fransa) daha fazlasını yapmaya hazır" dedi.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye ile Fransa arasında "yeni bir ortaklık döneminin" başladığını belirterek, iki ülkenin liman, havacılık, enerji, su ve sağlık sektörlerinde stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladığını açıkladı.İki ülke arasında "yeni bir ortaklık döneminin" başladığını ifade eden Şara, Fransa ile liman, havacılık, enerji, su ve sağlık sektörlerinde stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandığını belirtti.Macron'un ziyaretinin Suriye-Fransa ilişkilerinde "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu ifade eden Şara, "Bu ziyaret, iki ülke arasında sakin ve derin bir ortak çalışma sürecinin taçlandığı bir adımdır" dedi.‘Doğu ile Batı arasına konumlandırmayı hedefliyoruz’Şara ise, Suriye'nin egemenliğini ve karar alma iradesini yeniden kazandığını; toparlanma ve yeniden imar sürecinde eşit ortaklıklara açık olduğunu söyledi.Suriye'nin stratejik konumuna dikkati çeken Şara, ülkesinin Akdeniz ile bölgesel pazarları birbirine bağlayan önemli bir merkez olduğunu belirtti.Şara, "Suriye'yi güvenli ve hayati bir bağlantı noktası, Doğu ile Batı arasında vazgeçilmez bir medeniyet ve ekonomi köprüsü olarak yeniden konumlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Suriye ile Fransa arasında kapsamlı işbirliği çerçevesini belirleyen bir bildiri imzalandığını söyleyen Şara, ilişkilerin yıllık bakanlık düzeyinde takip edileceğini ifade etti.Bölgesel konuların da görüşmelerde gündeme geldiğini aktaran Şara, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ele aldıklarını belirtti.‘Suriye somut taahhütler talep etmekte haklı’Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuşmasında özgür ve egemen bir Suriye’ye bağlılığını yineledi.Siyasi geçiş süresinde Suriye’nin yanında olduklarını belirten Macron, Cumhurbaşkanı Şara’nın bu konuda sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiği değerlendirmesinde bulundu.Macron, terörizmle mücadelenin zor olduğunu ancak Şara’nın bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, gerçek bir hukuk devletinin oması gerektiğini kaydetti.Macron, “Fransa’nın beklentileri, umutları ve çıkarları var. Bunun karşılığında Suriye (Fransa’dan) somut taahhütler talep etmekte haklı" dedi.Bu kapsamda Suriye ile bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirten Macron, "Bütün bunlar ortak çıkarlarımızın göstergesi" ifadesini kullandı.Şara: İsrail işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmeliŞara, "Gerçek bir istikrarın sağlanması için İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönmesi ve 8 Aralık sonrasında işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmesi gerekiyor." dedi.Lübnan'ın istikrarına da değinen Şara, ülkenin egemenliğinin ve devlet kurumlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Şara, yurt dışında el konulan Suriye varlıklarının geri alınması sürecini başlatacak bir niyet bildirisi imzalandığını açıkladı.Fransa'dan bazı Suriye kültürel eserlerinin de teslim alınacağını belirten Şara, bunun ülkenin tarihi mirasına verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.Şam ile Paris arasında karşılıklı büyükelçi atama sürecinin en kısa zamanda başlatılacağını duyuran Şara, "Bu adım, diplomatik ilişkilerin tamamen normale dönmesinin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/suriyenin-baskenti-samda-bir-kafede-patlama-yaralilar-var-1106947402.html

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