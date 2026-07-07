Liderler ve eşleri, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor
18:22 07.07.2026 (güncellendi: 19:05 07.07.2026)
© Osmancan GürdoğanSanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi
© Osmancan Gürdoğan
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi isimler ard arda Ankara’ya iniş yaptı. Trump'ı Erdoğan karşılarken, diğer devlet temsilcilerini çeşitli bakanlar karşılıyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
© Osmancan GürdoğanSanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi
Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi
© Osmancan Gürdoğan
Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti. "Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanan Begona Gomez'in pasaportuna el konulmuştu.
© Muhammed Abdullah Kurtar İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper
© Muhammed Abdullah Kurtar
Starmer ve Savunma Bakanı Cooper
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı.
© Abdullah GüçlüMette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg
Mette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg
© Abdullah Güçlü
Danimarka Başbakanı Frederiksen
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg, Ankara Havalimanı'na geldi.
Frederiksen’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
© Mehmet FutsiBrigitte Macron
Brigitte Macron
© Mehmet Futsi
Macron'un eşi Brigitte Macron yalnız geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.
Brigitte Macron, Ankara’ya yalnız gelirken, Emmanuel Macron’un Suriye’den geçmesi bekleniyor.
Brigitte Macron, Ankara’ya yalnız gelirken, Emmanuel Macron’un Suriye’den geçmesi bekleniyor.
© Metin AktaşRumen Radev
Rumen Radev
© Metin Aktaş
Bulgaristan Başbakanı Radev
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Rudev ve Eşi Desislava Radeva'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karşıladı.
© Metin AktaşAntonio Costa
Antonio Costa
© Metin Aktaş
Avrupa Konseyi Başkanı Costa
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.
Erdoğan Trump'ı uçaktan inerken karşıladı
Erdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
© Doğukan KeskinkılıçTrump ve Erdoğan
Trump ve Erdoğan
© Doğukan Keskinkılıç
'Merhaba asker'
Beştepe’deki görüşme öncesi Trump resmi törenle karşılandı. Tören kıtası 21 adet top atışı yaptı. Trump, top atışı sırasında selam durdu, ardından yine Türkçe 'Merhaba asker' diyerek askerleri selamladı.
© AAABD Başkanı Donald Trump Ankara'da
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da
© AA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.
Trump, Türkiye’ye gelirken Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık Air Force One uçağı ile ilk yurtdışı uçuşunu yaptı.
© İsmail KaplanEdi Rama
Edi Rama
© İsmail Kaplan
Arnavuluk Başbakanı Edi Rama
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Esenboğa Havalimanı'na geldi. Başbakan Rama'yı havalimanına gelişinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.
NATO Zirvesi neden Türkiye’de?
NATO zirveleri, üye ülkelerden birinde düzenleniyor. Üyeler zirveye ev sahipliği yapmak için gönüllü olabilir, yer konusundaki nihai kararı ise NATO'nun temel siyasi karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) veriyor.
2026 Ankara zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ikinci NATO zirvesi. 2004 yılındaki zirve İstanbul'da gerçekleşmişti.