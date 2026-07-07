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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/liderler-36-nato-zirvesi-icin-birer-birer-ankaraya-inis-yapiyor-1107079338.html
Liderler ve eşleri, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor
Liderler ve eşleri, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor
Sputnik Türkiye
Liderler, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor
2026-07-07T18:22+0300
2026-07-07T19:05+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
donald trump
ankara
nato
türkiye
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti. "Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanan Begona Gomez'in pasaportuna el konulmuştu.Starmer ve Savunma Bakanı Cooperİngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı.Danimarka Başbakanı FrederiksenDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg, Ankara Havalimanı'na geldi.Frederiksen’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.Macron'un eşi Brigitte Macron yalnız geldiFransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Brigitte Macron, Ankara’ya yalnız gelirken, Emmanuel Macron’un Suriye’den geçmesi bekleniyor.Bulgaristan Başbakanı RadevAnkara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Rudev ve Eşi Desislava Radeva'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karşıladı.Avrupa Konseyi Başkanı CostaAnkara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.Erdoğan Trump'ı uçaktan inerken karşıladıErdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.'Merhaba asker'Beştepe’deki görüşme öncesi Trump resmi törenle karşılandı. Tören kıtası 21 adet top atışı yaptı. Trump, top atışı sırasında selam durdu, ardından yine Türkçe 'Merhaba asker' diyerek askerleri selamladı.ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.Arnavuluk Başbakanı Edi RamaAnkara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Esenboğa Havalimanı'na geldi. Başbakan Rama'yı havalimanına gelişinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.NATO Zirvesi neden Türkiye’de?NATO zirveleri, üye ülkelerden birinde düzenleniyor. Üyeler zirveye ev sahipliği yapmak için gönüllü olabilir, yer konusundaki nihai kararı ise NATO'nun temel siyasi karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) veriyor.2026 Ankara zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ikinci NATO zirvesi. 2004 yılındaki zirve İstanbul'da gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html
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i̇spanya başbakanı pedro sanchez, donald trump, ankara, nato, türkiye
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, donald trump, ankara, nato, türkiye

Liderler ve eşleri, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor

18:22 07.07.2026 (güncellendi: 19:05 07.07.2026)
© Osmancan GürdoğanSanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi
Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© Osmancan Gürdoğan
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36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi isimler ard arda Ankara’ya iniş yaptı. Trump'ı Erdoğan karşılarken, diğer devlet temsilcilerini çeşitli bakanlar karşılıyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
© Osmancan GürdoğanSanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi
Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'a geldi
© Osmancan Gürdoğan
Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti. "Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanan Begona Gomez'in pasaportuna el konulmuştu.
© Muhammed Abdullah Kurtar İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper
 İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper
© Muhammed Abdullah Kurtar

Starmer ve Savunma Bakanı Cooper

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı.
© Abdullah GüçlüMette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg
Mette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Mette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg
© Abdullah Güçlü

Danimarka Başbakanı Frederiksen

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg, Ankara Havalimanı'na geldi.
Frederiksen’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
© Mehmet FutsiBrigitte Macron
Brigitte Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Brigitte Macron
© Mehmet Futsi

Macron'un eşi Brigitte Macron yalnız geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Brigitte Macron, Ankara’ya yalnız gelirken, Emmanuel Macron’un Suriye’den geçmesi bekleniyor.
© Metin AktaşRumen Radev
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Rumen Radev
© Metin Aktaş

Bulgaristan Başbakanı Radev

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Rudev ve Eşi Desislava Radeva'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karşıladı.
© Metin AktaşAntonio Costa
Antonio Costa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Antonio Costa
© Metin Aktaş

Avrupa Konseyi Başkanı Costa

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Erdoğan Trump'ı uçaktan inerken karşıladı

Erdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
© Doğukan KeskinkılıçTrump ve Erdoğan
Trump ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Trump ve Erdoğan
© Doğukan Keskinkılıç

'Merhaba asker'

Beştepe’deki görüşme öncesi Trump resmi törenle karşılandı. Tören kıtası 21 adet top atışı yaptı. Trump, top atışı sırasında selam durdu, ardından yine Türkçe 'Merhaba asker' diyerek askerleri selamladı.
© AAABD Başkanı Donald Trump Ankara'da
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da
© AA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.
Trump, Türkiye’ye gelirken Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık Air Force One uçağı ile ilk yurtdışı uçuşunu yaptı.
© İsmail KaplanEdi Rama
Edi Rama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Edi Rama
© İsmail Kaplan

Arnavuluk Başbakanı Edi Rama

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Esenboğa Havalimanı'na geldi. Başbakan Rama'yı havalimanına gelişinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

NATO Zirvesi neden Türkiye’de?

NATO zirveleri, üye ülkelerden birinde düzenleniyor. Üyeler zirveye ev sahipliği yapmak için gönüllü olabilir, yer konusundaki nihai kararı ise NATO'nun temel siyasi karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) veriyor.
2026 Ankara zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ikinci NATO zirvesi. 2004 yılındaki zirve İstanbul'da gerçekleşmişti.
Erdoğan-Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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Trump Ankara'da: ABD Başkanı, CAATSA yaptırımlarının kalkacağını açıkladı
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