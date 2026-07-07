https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/liderler-36-nato-zirvesi-icin-birer-birer-ankaraya-inis-yapiyor-1107079338.html

Liderler ve eşleri, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor

Liderler ve eşleri, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor

Sputnik Türkiye

Liderler, 36. NATO Zirvesi için birer birer Ankara’ya iniş yapıyor

2026-07-07T18:22+0300

2026-07-07T18:22+0300

2026-07-07T19:05+0300

dünya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

donald trump

ankara

nato

türkiye

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti. "Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanan Begona Gomez'in pasaportuna el konulmuştu.Starmer ve Savunma Bakanı Cooperİngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı.Danimarka Başbakanı FrederiksenDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve eşi Bo Tengberg, Ankara Havalimanı'na geldi.Frederiksen’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.Macron'un eşi Brigitte Macron yalnız geldiFransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Brigitte Macron, Ankara’ya yalnız gelirken, Emmanuel Macron’un Suriye’den geçmesi bekleniyor.Bulgaristan Başbakanı RadevAnkara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Rudev ve Eşi Desislava Radeva'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karşıladı.Avrupa Konseyi Başkanı CostaAnkara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.Erdoğan Trump'ı uçaktan inerken karşıladıErdoğan, Air Force One’dan iniş yapan Trump’ı karşıladı. Erdoğan, Trump'ın koluna girerken, ikili, Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.'Merhaba asker'Beştepe’deki görüşme öncesi Trump resmi törenle karşılandı. Tören kıtası 21 adet top atışı yaptı. Trump, top atışı sırasında selam durdu, ardından yine Türkçe 'Merhaba asker' diyerek askerleri selamladı.ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.Arnavuluk Başbakanı Edi RamaAnkara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Esenboğa Havalimanı'na geldi. Başbakan Rama'yı havalimanına gelişinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.NATO Zirvesi neden Türkiye’de?NATO zirveleri, üye ülkelerden birinde düzenleniyor. Üyeler zirveye ev sahipliği yapmak için gönüllü olabilir, yer konusundaki nihai kararı ise NATO'nun temel siyasi karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) veriyor.2026 Ankara zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ikinci NATO zirvesi. 2004 yılındaki zirve İstanbul'da gerçekleşmişti.

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