https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/le-pen-2027-fransa-cumhurbaskanligi-secimleri-icin-adayligini-acikladi-1107085807.html

Le Pen, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

Le Pen, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin meclis grup başkanı Marine Le Pen, hakkındaki siyasi yasağın mahkeme kararıyla hafifletilmesinin ardından... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T22:01+0300

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2026-07-07T22:01+0300

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marine le pen

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fransa cumhurbaşkanlığı

avrupa parlamentosu (ap)

paris

avrupa

elysee sarayı

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) partisinin Meclis Grup Başkanı Marine Le Pen, 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını resmen doğruladı. TF1 televizyon kanalında canlı yayına katılan Le Pen, kararını "Evet, bu akşam itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayıyım" sözleriyle kamuoyuna ilan etti.Söz konusu duyuru, adaylığının önündeki en büyük hukuki engellerden birinin aşılmasının hemen ardından geldi. Paris İstinaf Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarının usulsüz kullanımına ilişkin davada Le Pen hakkındaki cezayı hafifleten bir karar aldı.Mahkeme, aşırı sağcı lidere yerel mahkeme tarafından verilen beş yıllık seçilme yasağı cezasını 45 aya indirdi; üstelik bu sürenin 30 ayının da ertelenmesine (şartlı) hükmetti. Şartların yumuşatılmasıyla birlikte mevcut kısıtlamalar, Marine Le Pen’in 2027'de Elysee Sarayı için yarışmasına hukuki bir engel teşkil etmekten çıktı.Kararın hemen ardından adaylık beyanında bulunan Le Pen, böylece uzun süredir siyasi kulislerde dillendirilen hedefi için startı resmen vermiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fransada-2027-secim-yarisini-degistirebilecek-karar-le-penin-onu-acildi-1107076798.html

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marine le pen, fransa, ulusal birlik, fransa cumhurbaşkanlığı, avrupa parlamentosu (ap), paris, avrupa, elysee sarayı