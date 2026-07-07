https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/le-pen-2027-fransa-cumhurbaskanligi-secimleri-icin-adayligini-acikladi-1107085807.html
Le Pen, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı
Le Pen, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin meclis grup başkanı Marine Le Pen, hakkındaki siyasi yasağın mahkeme kararıyla hafifletilmesinin ardından... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T22:01+0300
2026-07-07T22:01+0300
2026-07-07T22:01+0300
dünya
marine le pen
fransa
ulusal birlik
fransa cumhurbaşkanlığı
avrupa parlamentosu (ap)
paris
avrupa
elysee sarayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095014161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3526c1304da81850d467062c51c43812.jpg
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) partisinin Meclis Grup Başkanı Marine Le Pen, 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını resmen doğruladı. TF1 televizyon kanalında canlı yayına katılan Le Pen, kararını "Evet, bu akşam itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayıyım" sözleriyle kamuoyuna ilan etti.Söz konusu duyuru, adaylığının önündeki en büyük hukuki engellerden birinin aşılmasının hemen ardından geldi. Paris İstinaf Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarının usulsüz kullanımına ilişkin davada Le Pen hakkındaki cezayı hafifleten bir karar aldı.Mahkeme, aşırı sağcı lidere yerel mahkeme tarafından verilen beş yıllık seçilme yasağı cezasını 45 aya indirdi; üstelik bu sürenin 30 ayının da ertelenmesine (şartlı) hükmetti. Şartların yumuşatılmasıyla birlikte mevcut kısıtlamalar, Marine Le Pen’in 2027'de Elysee Sarayı için yarışmasına hukuki bir engel teşkil etmekten çıktı.Kararın hemen ardından adaylık beyanında bulunan Le Pen, böylece uzun süredir siyasi kulislerde dillendirilen hedefi için startı resmen vermiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fransada-2027-secim-yarisini-degistirebilecek-karar-le-penin-onu-acildi-1107076798.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095014161_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_aeb8432eeb3f0d686d339a3ac74ebaa4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marine le pen, fransa, ulusal birlik, fransa cumhurbaşkanlığı, avrupa parlamentosu (ap), paris, avrupa, elysee sarayı
marine le pen, fransa, ulusal birlik, fransa cumhurbaşkanlığı, avrupa parlamentosu (ap), paris, avrupa, elysee sarayı
Le Pen, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı
Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin meclis grup başkanı Marine Le Pen, hakkındaki siyasi yasağın mahkeme kararıyla hafifletilmesinin ardından 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını resmen duyurdu.
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) partisinin Meclis Grup Başkanı Marine Le Pen, 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını resmen doğruladı. TF1 televizyon kanalında canlı yayına katılan Le Pen, kararını "Evet, bu akşam itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayıyım" sözleriyle kamuoyuna ilan etti.
Söz konusu duyuru, adaylığının önündeki en büyük hukuki engellerden birinin aşılmasının hemen ardından geldi. Paris İstinaf Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarının usulsüz kullanımına ilişkin davada Le Pen hakkındaki cezayı hafifleten bir karar aldı.
Mahkeme, aşırı sağcı lidere yerel mahkeme tarafından verilen beş yıllık seçilme yasağı cezasını 45 aya indirdi; üstelik bu sürenin 30 ayının da ertelenmesine (şartlı) hükmetti. Şartların yumuşatılmasıyla birlikte mevcut kısıtlamalar, Marine Le Pen’in 2027'de Elysee Sarayı için yarışmasına hukuki bir engel teşkil etmekten çıktı.
Kararın hemen ardından adaylık beyanında bulunan Le Pen, böylece uzun süredir siyasi kulislerde dillendirilen hedefi için startı resmen vermiş oldu.