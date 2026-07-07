https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fransada-2027-secim-yarisini-degistirebilecek-karar-le-penin-onu-acildi-1107076798.html

Fransa'da 2027 seçim yarışını değiştirebilecek karar: Le Pen'in önü açıldı

Fransa'da 2027 seçim yarışını değiştirebilecek karar: Le Pen'in önü açıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'da temyiz mahkemesi, Marine Le Pen hakkında cezada yaptığı değişiklikle Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmesinin önünü tamamen kapatmadı, siyaset yasağı süresi de kısaltıldı.

2026-07-07T17:32+0300

2026-07-07T17:32+0300

2026-07-07T17:53+0300

dünya

marine le pen

fransa

avrupa

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_0:39:744:458_1920x0_80_0_0_babf4671ccf5b832c79cf81b99c1bfb7.png

Mahkeme, Le Pen ve beraberindeki isimlerin toplam 2.8 milyon euro tutarındaki kamu kaynağını usulsüz kullandığını hükme bağladı. Karara göre Le Pen'e 3 yıl hapis cezası verildi. Bu cezanın 2 yılı ertelenirken, kalan 1 yılını elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.Siyaset yasağı süresi kısaltıldıTemyiz mahkemesi, Le Pen'in kamu görevine aday olmasını engelleyen siyasi yasak kararında da değişikliğe gitti. Mahkeme, teknik olarak 45 aylık siyasi yasak öngörürken bunun 30 ayını erteledi. Böylece fiilen uygulanacak yasak süresi 15 aya indirildi.Bu karar, Le Pen'in 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmesinin önünü açtı. Seçimlerin ilk turunun Nisan 2027'de, ikinci turunun ise Mayıs ayında yapılması planlanıyor.Le Pen geçen hafta Fransız televizyonu LCI'ye verdiği röportajda, elektronik kelepçeyle cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmediğini söylemişti."Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda tamamen özgür hareket edebilmeniz gerekir. Elektronik kelepçe takıyorsanız bu mümkün değildir" ifadelerini kullanan Le Pen, Ocak 2027'de cezasının hafifletilmesi için mahkemeye başvurma hakkına da sahip.Macron: Yorumlamak doğru olmazKarar sonrası Suriye ziyareti sırasında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yargı sürecine ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındı.Macron, "Demokrasi açısından doğru olan, cumhurbaşkanının mahkeme kararları hakkında yorum yapmamasıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marine le pen, fransa, avrupa, haberler