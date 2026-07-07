https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fransada-2027-secim-yarisini-degistirebilecek-karar-le-penin-onu-acildi-1107076798.html
Fransa'da 2027 seçim yarışını değiştirebilecek karar: Le Pen'in önü açıldı
Fransa'da 2027 seçim yarışını değiştirebilecek karar: Le Pen'in önü açıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da temyiz mahkemesi, Marine Le Pen hakkında cezada yaptığı değişiklikle Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmesinin önünü tamamen kapatmadı, siyaset yasağı süresi de kısaltıldı.
2026-07-07T17:32+0300
2026-07-07T17:32+0300
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Mahkeme, Le Pen ve beraberindeki isimlerin toplam 2.8 milyon euro tutarındaki kamu kaynağını usulsüz kullandığını hükme bağladı. Karara göre Le Pen'e 3 yıl hapis cezası verildi. Bu cezanın 2 yılı ertelenirken, kalan 1 yılını elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.Siyaset yasağı süresi kısaltıldıTemyiz mahkemesi, Le Pen'in kamu görevine aday olmasını engelleyen siyasi yasak kararında da değişikliğe gitti. Mahkeme, teknik olarak 45 aylık siyasi yasak öngörürken bunun 30 ayını erteledi. Böylece fiilen uygulanacak yasak süresi 15 aya indirildi.Bu karar, Le Pen'in 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmesinin önünü açtı. Seçimlerin ilk turunun Nisan 2027'de, ikinci turunun ise Mayıs ayında yapılması planlanıyor.Le Pen geçen hafta Fransız televizyonu LCI'ye verdiği röportajda, elektronik kelepçeyle cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmediğini söylemişti."Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda tamamen özgür hareket edebilmeniz gerekir. Elektronik kelepçe takıyorsanız bu mümkün değildir" ifadelerini kullanan Le Pen, Ocak 2027'de cezasının hafifletilmesi için mahkemeye başvurma hakkına da sahip.Macron: Yorumlamak doğru olmazKarar sonrası Suriye ziyareti sırasında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yargı sürecine ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındı.Macron, "Demokrasi açısından doğru olan, cumhurbaşkanının mahkeme kararları hakkında yorum yapmamasıdır" dedi.
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marine le pen, fransa, avrupa, haberler
marine le pen, fransa, avrupa, haberler
Fransa'da 2027 seçim yarışını değiştirebilecek karar: Le Pen'in önü açıldı
17:32 07.07.2026 (güncellendi: 17:53 07.07.2026)
Fransa'da temyiz mahkemesi, Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği fonlarını kötüye kullanma davasında verilen mahkumiyet kararını onadı. Ancak mahkeme, cezada yaptığı değişiklikle Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmesinin önünü tamamen kapatmadı, siyaset yasağı süresi de kısaltıldı.
Mahkeme, Le Pen ve beraberindeki isimlerin toplam 2.8 milyon euro tutarındaki kamu kaynağını usulsüz kullandığını hükme bağladı. Karara göre Le Pen'e 3 yıl hapis cezası verildi. Bu cezanın 2 yılı ertelenirken, kalan 1 yılını elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Siyaset yasağı süresi kısaltıldı
Temyiz mahkemesi, Le Pen'in kamu görevine aday olmasını engelleyen siyasi yasak kararında da değişikliğe gitti. Mahkeme, teknik olarak 45 aylık siyasi yasak öngörürken bunun 30 ayını erteledi. Böylece fiilen uygulanacak yasak süresi 15 aya indirildi.
Bu karar, Le Pen'in 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmesinin önünü açtı. Seçimlerin ilk turunun Nisan 2027'de, ikinci turunun ise Mayıs ayında yapılması planlanıyor.
Le Pen geçen hafta Fransız televizyonu LCI'ye verdiği röportajda, elektronik kelepçeyle cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmediğini söylemişti.
"Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda tamamen özgür hareket edebilmeniz gerekir. Elektronik kelepçe takıyorsanız bu mümkün değildir" ifadelerini kullanan Le Pen, Ocak 2027'de cezasının hafifletilmesi için mahkemeye başvurma hakkına da sahip.
Macron: Yorumlamak doğru olmaz
Karar sonrası Suriye ziyareti sırasında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yargı sürecine ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındı.
Macron, "Demokrasi açısından doğru olan, cumhurbaşkanının mahkeme kararları hakkında yorum yapmamasıdır" dedi.