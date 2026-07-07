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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bati-basini-iran-hurmuz-bogazindan-gecen-ticari-gemileri-hedef-aldi-1107058896.html
Batı basını: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef aldı
Batı basını: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef aldı
Sputnik Türkiye
Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiye füze fırlattığını öne sürdü. İngiltere... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T10:13+0300
2026-07-07T10:13+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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ABD merkezli Axios, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen en az iki ticari gemiye füze fırlattığını öne sürdü. Haberde, ABD'li yetkililere dayandırılan bilgilere göre saldırıda iki ticari geminin ciddi hasar aldığı, ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Limah kenti açıklarında seyreden bir tankerin salı günü erken saatlerde kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğunu açıkladı.UKMTO'nun açıklamasına göre, güney yönünde ilerleyen tanker sancak tarafının karşısındaki iskele bordasından isabet aldı ve gemide yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadığı ve çevresel bir kirlilik tespit edilmediği bildirildi.Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimDünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ticari gemiler açısından yüksek riskli bölgelerden biri haline geldi.Geçen ay imzalanan geçici anlaşmada güvenli deniz geçişine ilişkin hükümler yer almasına rağmen bölgede ticari gemilere yönelik tehditler sürüyor. ABD ile İran arasında dolaylı müzakereler geçen hafta kalıcı bir anlaşmaya yönelik ilerleme sağlanamadan sona ermişti.ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'ın İran ile ya anlaşmaya varacağını ya da "işi bitireceğini" söyleyerek askeri müdahale tehdidini yinelemişti.Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bugün yaptığı açıklamasında, ABD'nin tehditlerinin sürmesi halinde iki ülke arasında nihai anlaşma müzakerelerin başlamayacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/iran-disisleri-bakani-arakci-abdnin-tehditleri-surerse-nihai-anlasma-muzakereleri-baslamayacak-1107057280.html
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ortadoğu, i̇ran, abd, hürmüz boğazı
ortadoğu, i̇ran, abd, hürmüz boğazı

Batı basını: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef aldı

10:13 07.07.2026
© AA / Shady AlassarUmman Körfezi'nde bekleyen gemiler
Umman Körfezi'nde bekleyen gemiler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Shady Alassar
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Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiye füze fırlattığını öne sürdü. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise Umman açıklarında bir tankerin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak alev aldığını duyurdu.
ABD merkezli Axios, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen en az iki ticari gemiye füze fırlattığını öne sürdü. Haberde, ABD'li yetkililere dayandırılan bilgilere göre saldırıda iki ticari geminin ciddi hasar aldığı, ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Limah kenti açıklarında seyreden bir tankerin salı günü erken saatlerde kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğunu açıkladı.
UKMTO'nun açıklamasına göre, güney yönünde ilerleyen tanker sancak tarafının karşısındaki iskele bordasından isabet aldı ve gemide yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadığı ve çevresel bir kirlilik tespit edilmediği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ticari gemiler açısından yüksek riskli bölgelerden biri haline geldi.
Geçen ay imzalanan geçici anlaşmada güvenli deniz geçişine ilişkin hükümler yer almasına rağmen bölgede ticari gemilere yönelik tehditler sürüyor. ABD ile İran arasında dolaylı müzakereler geçen hafta kalıcı bir anlaşmaya yönelik ilerleme sağlanamadan sona ermişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'ın İran ile ya anlaşmaya varacağını ya da "işi bitireceğini" söyleyerek askeri müdahale tehdidini yinelemişti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bugün yaptığı açıklamasında, ABD'nin tehditlerinin sürmesi halinde iki ülke arasında nihai anlaşma müzakerelerin başlamayacağını aktardı.
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin tehditleri sürerse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak
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