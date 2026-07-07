https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/kuba-bir-kez-daha-karanliga-gomuldu-ulusal-elektrik-sebekesi-coktu-1107056817.html
Küba bir kez daha karanlığa gömüldü: Ulusal elektrik şebekesi çöktü
Küba bir kez daha karanlığa gömüldü: Ulusal elektrik şebekesi çöktü
Sputnik Türkiye
Küba'da ulusal elektrik şebekesinin çökmesiyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, başkent Havana'da elektrik hizmetinin kademeli olarak... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Küba'da ulusal elektrik şebekesinin çökmesinin ardından ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası başkent Havana'ya kademeli olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı.Ulusal Elektrik Birliği (UNE), önceliğin hastaneler ve gıda üretim tesisleri gibi kritik hizmetlere verildiğini açıkladı. Ancak yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde Havana'nın elektrik ihtiyacının yalnızca yüzde 1'inin karşılanabildiğini bildirdi. Elektrik şebekesinin çökme nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Küba, uzun süredir eskiyen elektrik altyapısı, yakıt sıkıntısı ve enerji üretimindeki yetersizlikler nedeniyle saatler, hatta günler süren elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Ülkede yaşanan yakıt krizinin, ABD yaptırımları nedeniyle petrol tedarikindeki azalmayla daha da derinleştiği belirtildi.Nüfusun üçte ikisi elektrikten yoksunÜlke genelindeki kesinti sırasında nüfusun yaklaşık üçte ikisi zaten elektrikten yoksundu. Bu nedenle birçok Kübalı için ulusal şebekenin tamamen çökmesi günlük yaşamda büyük bir değişiklik yaratmadı.Havana'da yaşayan 57 yaşındaki Ariel Sotelo, bir günden uzun süredir elektriksiz olduklarını belirterek, "Yüzüme bakmanız yeterli. Katlanmaya çalışıyoruz ama gerçekten kolay değil" dedi.Pazartesi günü yaşanan kesinti, Ekim 2025'ten bu yana ülke genelinde meydana gelen sekizinci, 2026 yılı içindeki ise üçüncü büyük elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bu yıl Venezuela'dan Küba'ya yapılan yakıt sevkiyatlarını durdururken, Meksika'ya da petrol sevkiyatlarını sonlandırması yönünde baskı uygulamıştı. Washington, Küba hükümetini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirirken, Havana yönetimi ise ABD için herhangi bir tehdit oluşturmadığını savundu.Elektrik kesintilerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veren Kübalılar ise sıcak hava ve sivrisinekler nedeniyle günlük hayatın giderek daha da zorlaştığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/kolombiya-cumhurbaskani-petro-espriellanin-mesruiyetini-tanimiyorum-secimlerde-hile-yapildi-1107055461.html
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havana, küba, abd, elektrik kesintisi
havana, küba, abd, elektrik kesintisi
Küba bir kez daha karanlığa gömüldü: Ulusal elektrik şebekesi çöktü
Küba'da ulusal elektrik şebekesinin çökmesiyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, başkent Havana'da elektrik hizmetinin kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandığını duyurdu.
Küba'da ulusal elektrik şebekesinin çökmesinin ardından ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası başkent Havana'ya kademeli olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı.
Ulusal Elektrik Birliği (UNE), önceliğin hastaneler ve gıda üretim tesisleri gibi kritik hizmetlere verildiğini açıkladı. Ancak yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde Havana'nın elektrik ihtiyacının yalnızca yüzde 1'inin karşılanabildiğini bildirdi. Elektrik şebekesinin çökme nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Küba, uzun süredir eskiyen elektrik altyapısı, yakıt sıkıntısı ve enerji üretimindeki yetersizlikler nedeniyle saatler, hatta günler süren elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Ülkede yaşanan yakıt krizinin, ABD yaptırımları nedeniyle petrol tedarikindeki azalmayla daha da derinleştiği belirtildi.
Nüfusun üçte ikisi elektrikten yoksun
Ülke genelindeki kesinti sırasında nüfusun yaklaşık üçte ikisi zaten elektrikten yoksundu. Bu nedenle birçok Kübalı için ulusal şebekenin tamamen çökmesi günlük yaşamda büyük bir değişiklik yaratmadı.
Havana'da yaşayan 57 yaşındaki Ariel Sotelo, bir günden uzun süredir elektriksiz olduklarını belirterek, "Yüzüme bakmanız yeterli. Katlanmaya çalışıyoruz ama gerçekten kolay değil" dedi.
Pazartesi günü yaşanan kesinti, Ekim 2025'ten bu yana ülke genelinde meydana gelen sekizinci, 2026 yılı içindeki ise üçüncü büyük elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bu yıl Venezuela'dan Küba'ya yapılan yakıt sevkiyatlarını durdururken, Meksika'ya da petrol sevkiyatlarını sonlandırması yönünde baskı uygulamıştı. Washington, Küba hükümetini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirirken, Havana yönetimi ise ABD için herhangi bir tehdit oluşturmadığını savundu.
Elektrik kesintilerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veren Kübalılar ise sıcak hava ve sivrisinekler nedeniyle günlük hayatın giderek daha da zorlaştığını ifade etti.