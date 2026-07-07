https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/kremlin-kievin-yeni-silah-talepleri-ozel-askeri-harekati-durduramaz-1107067353.html

Kremlin: Kiev’in yeni silah talepleri özel askeri harekatı durduramaz

Kremlin: Kiev’in yeni silah talepleri özel askeri harekatı durduramaz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın sürekli yeni silah taleplerinin Rusya’nın özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini belirtti... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T13:30+0300

2026-07-07T13:30+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.Ukrayna'nın Batı'dan sürekli yeni silahlar talep etmesine değinen Peskov, "Ukrayna sürekli hem savunma hem de taarruz amaçlı yeni silah türleri talep ediyor. Bu durum, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılana kadar devam etmesini hiçbir şekilde engelleyemez" dedi.‘Siyasi çözüm tercihimiz’Moskova'nın krizin çözümü konusunda diplomatik yollara öncelikverdiğini hatırlatan Peskov, şu ifadeleri kullandı:Peskov, barışçıl bir çözüme yönelik müzakere zemininin oluşmamasının tek nedeninin Ukrayna tarafı olduğunu belirterek, "Yalnızca Kiev rejiminin barışçıl bir çözümle ilgilenmeye hazır olmaması nedeniyle özel askeri harekat, hedeflerimize tam olarak ulaşılana kadar devam edecek. Şu anda Rus bölgelerinin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kurtarılması süreci devam ediyor" diye konuştu.Konstantinovka'nın kontrol altına alınmasının taktiksel ve stratejik açıdan çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kremlin Sözcüsü, "Silahlı Kuvvetlerimizin bir güvenlik bölgesi veya tampon bölge oluşturmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir ve bu çalışmalar sürdürülecek" dedi.NATO Zirvesi öncesi çatışmacı söylemlerAnkara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesindeki diplomatik atmosferi de değerlendiren Peskov, ittifak üyelerinden gelen açıklamaları eleştirdi:Zirveyi yakından takip ettiklerini belirten Peskov, "Kuşkusuz bu durum bizim de dahil olmak üzere büyük ilgi uyandıran bir gelişme. Ankara'dan gelecek tüm haberleri ve bilgileri dikkatle takip edeceğiz" sözlerini ekledi.ABD ile temaslar sürüyorRusya'nın Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu doğrulayan Peskov, Washington'ın adımlarına ilişkin beklentilerini şu sözlerle aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/nato-zirvesi-ankarada-basladi-rutte-ittifakin-projelerini-acikladi-1107063269.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, nato, abd