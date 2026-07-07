Kremlin: Kiev’in yeni silah talepleri özel askeri harekatı durduramaz
13:30 07.07.2026 (güncellendi: 13:37 07.07.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin
© Sputnik / Sergey Guneev/
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın sürekli yeni silah taleplerinin Rusya’nın özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini belirtti. Peskov, Moskova'nın siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğunu ancak Kiev'in irade göstermemesi nedeniyle harekatın süreceğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Ukrayna'nın Batı'dan sürekli yeni silahlar talep etmesine değinen Peskov, "Ukrayna sürekli hem savunma hem de taarruz amaçlı yeni silah türleri talep ediyor. Bu durum, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılana kadar devam etmesini hiçbir şekilde engelleyemez" dedi.
‘Siyasi çözüm tercihimiz’
Moskova'nın krizin çözümü konusunda diplomatik yollara öncelikverdiğini hatırlatan Peskov, şu ifadeleri kullandı:
“Bizim için bu çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi her zaman tercih edilen seçenek. Kiev rejimi iyi niyet gösterip alınması gereken önemli kararları almaya hazır olduğunu ortaya koyduğu an, her şey barışçıl bir rotaya girebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de defalarca dile getirdiği gibi, biz bu konudaki açıklığımızı koruyoruz.”
Peskov, barışçıl bir çözüme yönelik müzakere zemininin oluşmamasının tek nedeninin Ukrayna tarafı olduğunu belirterek, "Yalnızca Kiev rejiminin barışçıl bir çözümle ilgilenmeye hazır olmaması nedeniyle özel askeri harekat, hedeflerimize tam olarak ulaşılana kadar devam edecek. Şu anda Rus bölgelerinin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kurtarılması süreci devam ediyor" diye konuştu.
Konstantinovka'nın kontrol altına alınmasının taktiksel ve stratejik açıdan çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kremlin Sözcüsü, "Silahlı Kuvvetlerimizin bir güvenlik bölgesi veya tampon bölge oluşturmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir ve bu çalışmalar sürdürülecek" dedi.
NATO Zirvesi öncesi çatışmacı söylemler
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesindeki diplomatik atmosferi de değerlendiren Peskov, ittifak üyelerinden gelen açıklamaları eleştirdi:
"Bu zirvenin hazırlık süreci kapsamında ülkemizi ilgilendiren çok sayıda açıklama duyduk. Ne yazık ki bunlar yapıcı bir işbirliği veya diyalog üzerine değil, daha ziyade çatışmacı nitelikteki açıklamalardı. Tüm bunların hangi belgelere yansıyacağını, ne tür açıklamalar yapılacağını, hangi evrakların imzalanacağını ve zirve marjındaki ikili görüşmelerde nelerin konuşulacağını göreceğiz."
Zirveyi yakından takip ettiklerini belirten Peskov, "Kuşkusuz bu durum bizim de dahil olmak üzere büyük ilgi uyandıran bir gelişme. Ankara'dan gelecek tüm haberleri ve bilgileri dikkatle takip edeceğiz" sözlerini ekledi.
ABD ile temaslar sürüyor
Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu doğrulayan Peskov, Washington'ın adımlarına ilişkin beklentilerini şu sözlerle aktardı:
“Amerikalılarla çalışma kanalları üzerinden temaslarımızı sürdürdüğümüzü biliyorsunuz. Onların, tüm bu durumu barışçıl bir kalkınma rotasına sokma yönündeki çabalarının nihayetinde başarıyla taçlanmasını umuyoruz."