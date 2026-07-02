https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yasli-kadinin-bogazini-kesip-altinlarini-caldilar-engelli-esi-yardim-istedi-1106951137.html

Yaşlı kadının boğazını kesip altınlarını çaldılar: Engelli eşi yardım istedi

Yaşlı kadının boğazını kesip altınlarını çaldılar: Engelli eşi yardım istedi

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Engelli eşi balkondan yardım istedi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T18:01+0300

2026-07-02T18:01+0300

2026-07-02T18:04+0300

türki̇ye

bursa

mudanya

cinayet

cinayet büro amirliği

faili meçhul cinayet

cinayet masası

hırsız

hırsızlık

hırsızlık büro amirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106950645_0:6:1055:599_1920x0_80_0_0_83a5d44a85aecfdbee8fbbc76f2b0194.jpg

Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kalan 82 yaşındaki yürüme engelli Ali Karaca, bir süre balkonda oturduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle evin içine girdi. Eşini kanlar içerisinde yerde hareketsiz gören yaşlı adam, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, boğazından kesici aletle yaralanan 77 yaşındaki Faize Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İlk incelemelerde, evde bulunan altınların da çalındığı öğrenilirken, olayın gasp amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/millet-bahcesinde-esini-bogazindan-bicakladi-supheli-koca-kacti-1106950287.html

türki̇ye

bursa

mudanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, mudanya, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği