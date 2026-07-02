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Yaşlı kadının boğazını kesip altınlarını çaldılar: Engelli eşi yardım istedi
Yaşlı kadının boğazını kesip altınlarını çaldılar: Engelli eşi yardım istedi
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Engelli eşi balkondan yardım istedi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kalan 82 yaşındaki yürüme engelli Ali Karaca, bir süre balkonda oturduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle evin içine girdi. Eşini kanlar içerisinde yerde hareketsiz gören yaşlı adam, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, boğazından kesici aletle yaralanan 77 yaşındaki Faize Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İlk incelemelerde, evde bulunan altınların da çalındığı öğrenilirken, olayın gasp amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/millet-bahcesinde-esini-bogazindan-bicakladi-supheli-koca-kacti-1106950287.html
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bursa, mudanya, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği
bursa, mudanya, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği

Yaşlı kadının boğazını kesip altınlarını çaldılar: Engelli eşi yardım istedi

18:01 02.07.2026 (güncellendi: 18:04 02.07.2026)
© AA / İlhan AtabeyBursa'nın Mudanya ilçesinde kadın cinayeti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA / İlhan Atabey
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Engelli eşi balkondan yardım istedi.
Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kalan 82 yaşındaki yürüme engelli Ali Karaca, bir süre balkonda oturduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle evin içine girdi.
Eşini kanlar içerisinde yerde hareketsiz gören yaşlı adam, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, boğazından kesici aletle yaralanan 77 yaşındaki Faize Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlk incelemelerde, evde bulunan altınların da çalındığı öğrenilirken, olayın gasp amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
TÜRKİYE
Millet Bahçesi'nde eşini boğazından bıçakladı: Şüpheli koca kaçtı
17:42
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