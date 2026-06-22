Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kolombiyada-cumhurbaskanligi-secimini-abelardo-de-la-espriella-kazandi-1106681370.html
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Abelardo de la Espriella kazandı
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Abelardo de la Espriella kazandı
Sputnik Türkiye
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella oldu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T02:42+0300
2026-06-22T03:01+0300
dünya
abelardo de la espriella
kolombiya
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106681213_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_00a4bc140cf41ee6bc02e5abf45c014e.jpg
Ulusal Seçim Konseyi (CNE) yayınına göre sağcı aday Abelardo de la Espriella, oyların yüzde 99.7'sinin sayılmasıyla Kolombiya başkanlık seçimlerinin ikinci turunu kazandı.De la Espriella yüzde 49.65 oranında yani 12 milyon 931 bin 544 oy aldı.Sol koalisyon Tarihsel Pakt'ın adayı olan Ivan Cepeda ise yüzde 48.7 oranında yani 12 milyon 684 bin 994 oy aldı.Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0.30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği De la Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımadıCumhurbaşkanı Gustavo Petro ise açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/fransada-sicak-hava-nedeniyle-yuzlerce-okul-kapatildi-1106680610.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106681213_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_edb291b8643fa86274f3f840791ce3c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abelardo de la espriella, kolombiya, haberler
abelardo de la espriella, kolombiya, haberler

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Abelardo de la Espriella kazandı

02:42 22.06.2026 (güncellendi: 03:01 22.06.2026)
© AP Photo / Rodrigo AbdAbelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Rodrigo Abd
Abone ol
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella oldu.
Ulusal Seçim Konseyi (CNE) yayınına göre sağcı aday Abelardo de la Espriella, oyların yüzde 99.7'sinin sayılmasıyla Kolombiya başkanlık seçimlerinin ikinci turunu kazandı.
De la Espriella yüzde 49.65 oranında yani 12 milyon 931 bin 544 oy aldı.
Sol koalisyon Tarihsel Pakt'ın adayı olan Ivan Cepeda ise yüzde 48.7 oranında yani 12 milyon 684 bin 994 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0.30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.
Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği De la Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımadı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır.

Fransa'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
DÜNYA
Fransa'da sıcak hava nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı
01:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала