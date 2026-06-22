https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kolombiyada-cumhurbaskanligi-secimini-abelardo-de-la-espriella-kazandi-1106681370.html
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Abelardo de la Espriella kazandı
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Abelardo de la Espriella kazandı
Sputnik Türkiye
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella oldu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ulusal Seçim Konseyi (CNE) yayınına göre sağcı aday Abelardo de la Espriella, oyların yüzde 99.7'sinin sayılmasıyla Kolombiya başkanlık seçimlerinin ikinci turunu kazandı.De la Espriella yüzde 49.65 oranında yani 12 milyon 931 bin 544 oy aldı.Sol koalisyon Tarihsel Pakt'ın adayı olan Ivan Cepeda ise yüzde 48.7 oranında yani 12 milyon 684 bin 994 oy aldı.Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0.30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği De la Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımadıCumhurbaşkanı Gustavo Petro ise açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/fransada-sicak-hava-nedeniyle-yuzlerce-okul-kapatildi-1106680610.html
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abelardo de la espriella, kolombiya, haberler
abelardo de la espriella, kolombiya, haberler
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Abelardo de la Espriella kazandı
02:42 22.06.2026 (güncellendi: 03:01 22.06.2026)
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella oldu.
Ulusal Seçim Konseyi (CNE) yayınına göre sağcı aday Abelardo de la Espriella, oyların yüzde 99.7'sinin sayılmasıyla Kolombiya başkanlık seçimlerinin ikinci turunu kazandı.
De la Espriella yüzde 49.65 oranında yani 12 milyon 931 bin 544 oy aldı.
Sol koalisyon Tarihsel Pakt'ın adayı olan Ivan Cepeda ise yüzde 48.7 oranında yani 12 milyon 684 bin 994 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0.30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.
Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği De la Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımadı
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır.