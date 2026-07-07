https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/izin-icin-memleketine-gelmisti-uzman-cavus-hayatini-kaybetti-1107054103.html
İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti
İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan jandarma uzman çavuş Yalçın Ç. yaşamını yitirdi. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T00:55+0300
2026-07-07T00:55+0300
2026-07-07T00:55+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zin
seyahat izin belgesi
yıllık izin
kaza
trafik kazası
aydın
aydın büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107053941_0:139:1181:803_1920x0_80_0_0_ab5b68d8002febbd4dd35e0d535f00e2.jpg
Kakkalan Mahallesi'nde Yalçın Ç. yönetimindeki motosiklet, Y.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazanın ardından Yalçın Ç.'nin amcası olan otomobil sürücüsü Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Hayatını kaybeden Yalçın Ç'nin, İzmir Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html
türki̇ye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107053941_2:0:1178:882_1920x0_80_0_0_5dbe2be96d3fd392d17f391e2dffbf75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇zin, seyahat izin belgesi, yıllık izin, kaza, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi
türkiye, i̇zin, seyahat izin belgesi, yıllık izin, kaza, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi
İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan jandarma uzman çavuş Yalçın Ç. yaşamını yitirdi.
Kakkalan Mahallesi'nde Yalçın Ç. yönetimindeki motosiklet, Y.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından Yalçın Ç.'nin amcası olan otomobil sürücüsü Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybeden Yalçın Ç'nin, İzmir Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenildi.