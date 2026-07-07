https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/izin-icin-memleketine-gelmisti-uzman-cavus-hayatini-kaybetti-1107054103.html

İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti

İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan jandarma uzman çavuş Yalçın Ç. yaşamını yitirdi. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T00:55+0300

2026-07-07T00:55+0300

2026-07-07T00:55+0300

türki̇ye

türkiye

i̇zin

seyahat izin belgesi

yıllık izin

kaza

trafik kazası

aydın

aydın büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107053941_0:139:1181:803_1920x0_80_0_0_ab5b68d8002febbd4dd35e0d535f00e2.jpg

Kakkalan Mahallesi'nde Yalçın Ç. yönetimindeki motosiklet, Y.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazanın ardından Yalçın Ç.'nin amcası olan otomobil sürücüsü Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Hayatını kaybeden Yalçın Ç'nin, İzmir Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html

türki̇ye

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇zin, seyahat izin belgesi, yıllık izin, kaza, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi