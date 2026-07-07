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İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti
İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan jandarma uzman çavuş Yalçın Ç. yaşamını yitirdi. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kakkalan Mahallesi'nde Yalçın Ç. yönetimindeki motosiklet, Y.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazanın ardından Yalçın Ç.'nin amcası olan otomobil sürücüsü Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Hayatını kaybeden Yalçın Ç'nin, İzmir Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html
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türkiye, i̇zin, seyahat izin belgesi, yıllık izin, kaza, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi
türkiye, i̇zin, seyahat izin belgesi, yıllık izin, kaza, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi

İzin için memleketine gelmişti: Uzman çavuş hayatını kaybetti

00:55 07.07.2026
© AA / Aydın İl Jandarma KomutanlığıAydın'ın Bozdoğan ilçesinde amcasının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde amcasının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Aydın İl Jandarma Komutanlığı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan jandarma uzman çavuş Yalçın Ç. yaşamını yitirdi.
Kakkalan Mahallesi'nde Yalçın Ç. yönetimindeki motosiklet, Y.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından Yalçın Ç.'nin amcası olan otomobil sürücüsü Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybeden Yalçın Ç'nin, İzmir Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenildi.
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