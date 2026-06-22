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İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek
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İSKİ, Kağıthane ve Sarıyer'de bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
kağıthane
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İstanbul'da Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışma nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyecek. Hangi saatlerde su kesilecek?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.Hangi mahallelere su verilemeyecek?Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiyede-sicak-alarmi-avrupada-etkili-olan-sicak-hava-dalgasi-geliyor-1106683240.html
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kağıthane
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kağıthane, sarıyer
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kağıthane, sarıyer

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek

16:42 22.06.2026 (güncellendi: 16:43 22.06.2026)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA
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İSKİ, Kağıthane ve Sarıyer'de bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.
İstanbul'da Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışma nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyecek.

Hangi saatlerde su kesilecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Hangi mahallelere su verilemeyecek?

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."
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