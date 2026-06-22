https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/istanbullular-dikkat-iki-ilceye-14-saat-verilemeyecek-1106698365.html
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek
Sputnik Türkiye
İSKİ, Kağıthane ve Sarıyer'de bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T16:42+0300
2026-06-22T16:42+0300
2026-06-22T16:43+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
kağıthane
sarıyer
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İstanbul'da Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışma nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyecek. Hangi saatlerde su kesilecek?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.Hangi mahallelere su verilemeyecek?Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiyede-sicak-alarmi-avrupada-etkili-olan-sicak-hava-dalgasi-geliyor-1106683240.html
türki̇ye
kağıthane
sarıyer
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kağıthane, sarıyer
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kağıthane, sarıyer
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek
16:42 22.06.2026 (güncellendi: 16:43 22.06.2026)
İSKİ, Kağıthane ve Sarıyer'de bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.
İstanbul'da Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışma nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyecek.
Hangi saatlerde su kesilecek?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Hangi mahallelere su verilemeyecek?
Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."