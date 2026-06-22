https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/istanbullular-dikkat-iki-ilceye-14-saat-verilemeyecek-1106698365.html

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek

Sputnik Türkiye

İSKİ, Kağıthane ve Sarıyer'de bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T16:42+0300

2026-06-22T16:42+0300

2026-06-22T16:43+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

kağıthane

sarıyer

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İstanbul'da Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışma nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyecek. Hangi saatlerde su kesilecek?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.Hangi mahallelere su verilemeyecek?Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiyede-sicak-alarmi-avrupada-etkili-olan-sicak-hava-dalgasi-geliyor-1106683240.html

türki̇ye

kağıthane

sarıyer

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kağıthane, sarıyer