Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/iran-disisleri-bakani-arakci-abdnin-tehditleri-surerse-nihai-anlasma-muzakereleri-baslamayacak-1107057280.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin tehditleri sürerse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin tehditleri sürerse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde Tahran ile Washington arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T08:17+0300
2026-07-07T08:17+0300
dünya
abd
i̇ran
abbas arakçi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104940753_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_1c3a596730d732aec528a224026f6115.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde İran ile ABD arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "Nihai anlaşmaya ilişkin müzakereler, tehditler devam ederse başlamayacaktır. Attığınız imzaya sadık kalın" ifadelerini kullandı.Arakçi, paylaşımında ayrıca, "Milyonlarca gururlu İranlı, Büyük Ayetullah Ali Hamaney'i ve onun mirasını onurlandırmak için birlik içinde toplandı. Ne onlar ne de cesur silahlı kuvvetlerimiz hiçbir tehdide boyun eğer" değerlendirmesinde bulundu.İranlı bakanın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya varılamaması halinde "işi bitirecekleri" yönündeki açıklamasının ardından geldi.Mutabakat, geçen ay İran ile ABD arasında imzalanmış ve tarafların birbirlerine karşı güç kullanma veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmalarını öngörmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/israil-ve-yunanistan-ege-denizinde-ortak-tatbikatlara-yeniden-basladi-1107037960.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104940753_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_daa6297d7b8255d815ef6497ab74bffd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump
abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin tehditleri sürerse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak

08:17 07.07.2026
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handoutİran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde Tahran ile Washington arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını açıkladı. Arakçi, geçen ay imzalanan geçici mutabakata uyulması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde İran ile ABD arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "Nihai anlaşmaya ilişkin müzakereler, tehditler devam ederse başlamayacaktır. Attığınız imzaya sadık kalın" ifadelerini kullandı.
Arakçi, paylaşımında ayrıca, "Milyonlarca gururlu İranlı, Büyük Ayetullah Ali Hamaney'i ve onun mirasını onurlandırmak için birlik içinde toplandı. Ne onlar ne de cesur silahlı kuvvetlerimiz hiçbir tehdide boyun eğer" değerlendirmesinde bulundu.
İranlı bakanın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya varılamaması halinde "işi bitirecekleri" yönündeki açıklamasının ardından geldi.
Mutabakat, geçen ay İran ile ABD arasında imzalanmış ve tarafların birbirlerine karşı güç kullanma veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmalarını öngörmüştü.
Kıbrıs-Yunan F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
DÜNYA
İsrail ve Yunanistan' Ege Denizi'nde ortak tatbikatlara yeniden başladı
Dün, 14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала