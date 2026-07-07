https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/iran-disisleri-bakani-arakci-abdnin-tehditleri-surerse-nihai-anlasma-muzakereleri-baslamayacak-1107057280.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin tehditleri sürerse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin tehditleri sürerse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde Tahran ile Washington arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde İran ile ABD arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "Nihai anlaşmaya ilişkin müzakereler, tehditler devam ederse başlamayacaktır. Attığınız imzaya sadık kalın" ifadelerini kullandı.Arakçi, paylaşımında ayrıca, "Milyonlarca gururlu İranlı, Büyük Ayetullah Ali Hamaney'i ve onun mirasını onurlandırmak için birlik içinde toplandı. Ne onlar ne de cesur silahlı kuvvetlerimiz hiçbir tehdide boyun eğer" değerlendirmesinde bulundu.İranlı bakanın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya varılamaması halinde "işi bitirecekleri" yönündeki açıklamasının ardından geldi.Mutabakat, geçen ay İran ile ABD arasında imzalanmış ve tarafların birbirlerine karşı güç kullanma veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmalarını öngörmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/israil-ve-yunanistan-ege-denizinde-ortak-tatbikatlara-yeniden-basladi-1107037960.html
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abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump
abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin tehditleri sürerse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde Tahran ile Washington arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını açıkladı. Arakçi, geçen ay imzalanan geçici mutabakata uyulması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde İran ile ABD arasında nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "Nihai anlaşmaya ilişkin müzakereler, tehditler devam ederse başlamayacaktır. Attığınız imzaya sadık kalın" ifadelerini kullandı.
Arakçi, paylaşımında ayrıca, "Milyonlarca gururlu İranlı, Büyük Ayetullah Ali Hamaney'i ve onun mirasını onurlandırmak için birlik içinde toplandı. Ne onlar ne de cesur silahlı kuvvetlerimiz hiçbir tehdide boyun eğer" değerlendirmesinde bulundu.
İranlı bakanın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya varılamaması halinde "işi bitirecekleri" yönündeki açıklamasının ardından geldi.
Mutabakat, geçen ay İran ile ABD arasında imzalanmış ve tarafların birbirlerine karşı güç kullanma veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmalarını öngörmüştü.