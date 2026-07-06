https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/israil-ve-yunanistan-ege-denizinde-ortak-tatbikatlara-yeniden-basladi-1107037960.html

İsrail ve Yunanistan' Ege Denizi'nde ortak tatbikatlara yeniden başladı

İsrail ve Yunanistan' Ege Denizi'nde ortak tatbikatlara yeniden başladı

Sputnik Türkiye

İsrail ve Yunanistan ordularının, İran ile çatışmanın sona ermesinin ardından Ege Denizi üzerindeki ortak askeri tatbikatlara yeniden başladığı bildirildi.

2026-07-06T14:05+0300

2026-07-06T14:05+0300

2026-07-06T14:05+0300

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İsrail'in Kanal 12 televizyonu, son yıllarda iki ülkenin hava kuvvetlerinin, eğitim, bilgi paylaşımı ve karmaşık uzun vadeli senaryolara hazırlık konusunda ortaklığa yoğunlaştığına dikkati çekti.F-16’lara ikmal yapıldıİran ile uzun süren çatışmanın sona ermesinin ardından Ege Denizi üzerinde ortak askeri tatbikatlara yeniden başlandığı belirtilen haberde, İsrail ordusunun Yunan F-16'larına yakıt ikmali yaptığı aktarıldı.'Rastgele bir tercih değil'Haberde, tatbikatın İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı geliştirdiği ittifakın ve geniş kapsamlı stratejik planın bir parçası olduğuna işaret edilerek bunun, "rastgele bir tercih" olmadığı ileri sürüldü.Donanma komutanları buluşmuştuYunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dimitrios Evangelos Kataras, haziranda İsrail'i ziyaret ederek Donanma Komutanı Eyal Harel ile bir araya gelmişti.

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