https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/ingilterede-reform-uk-lideri-farage-milletvekilliginden-istifa-etti-1107082541.html

İngiltere'de Reform UK lideri Farage milletvekilliğinden istifa etti

İngiltere'de Reform UK lideri Farage milletvekilliğinden istifa etti

Sputnik Türkiye

İngiltere'de Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkmasının ardından milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak kendisinden boşalan koltuk için yeniden yarışacağını açıkladı.

2026-07-07T20:02+0300

2026-07-07T20:02+0300

2026-07-07T20:02+0300

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nigel farage

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İngiltere Reform UK'in lideri Farage, 2017'de ABD'de "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yargılanıp dolandırıcılıktan 8 ay hapis cezası alan George Cottrell'den bağış aldığının ortaya çıkmasının ardından bugün siyasi geleceğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.Partisinin 2024'teki genel seçimlerde, geçen 8 Mayıs'taki yerel seçimlerde ve İskoçya ile Galler'de yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde başarı sağladığını söyleyen Farage, iktidardaki İşçi Partisinin kalesi olan yerlerde aldıkları sonuçların Başbakan Keir Starmer'ı koltuğundan ettiğini söyledi."Müesses nizam bizi yenemeyeceğini anladı" diyen Farage, kendisine karşı farklı yöntemler kullanıldığını iddia etti.‘Ben kurallara uydum’Hiçbir yanlış yapmadığını ve yasaları ihlal etmediğini savunan Farage, "Milletvekilliğimin ilk iki yılında sıfır harcama yaptım. Bunu ana akım medyada okumadınız. Parlamentonun milletvekillerinin nasıl davranması gerektiğini belirten kendi kuralları var. Ben bunlara uydum" diye konuştu.Ne olmuştu?İş insanı Cottrell, Farage'ın danışmanıyken 2017'de ABD'de "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmış, dolandırıcılık suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Sunday Times gazetesi ise geçen hafta yayımladığı haberinde Cottrell'in 2024 seçimleri öncesinde Farage'ın özel güvenlik masrafını karşıladığını, sosyal medya ekibinin maaşlarını ödediğini, Buckingham Sarayı yakınlarındaki evini Farage'ın kullanımına sunduğunu ve bazı seyahatlerini karşıladığını ortaya çıkarmıştı.Farage, haberi inkar etmeyip "kişisel yardım" olarak nitelediği bu destekleri milletvekili olmadan önce aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

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