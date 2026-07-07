https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/hamaneyin-cenazesi-iraka-ulasti-ust-duzey-isimler-necefte-bulustu-1107086179.html
Hamaney'in cenazesi Irak'a ulaştı: Üst düzey isimler Necef'te buluştu
Hamaney'in cenazesi Irak'a ulaştı: Üst düzey isimler Necef'te buluştu
Sputnik Türkiye
İran'ın hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, cenaze törenleri öncesinde Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Resmi... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in tabutunu taşıyan uçak Necef Havalimanı'na indi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey Iraklı yetkililer, 28 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Hamaney'in naaşını havalimanında karşıladı.Hamaney'in cenazesinin, Şii Müslümanlar için büyük öneme sahip türbelerin bulunduğu Irak'ın kutsal kentlerinde düzenlenecek cenaze törenlerine katılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/irak-hamaney-icin-sadece-kerbela-ve-necefte-cenaze-toreni-duzenlenecek-1106941454.html
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ayetullah ali hamaney, i̇ran, irak, ortadoğu, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı
ayetullah ali hamaney, i̇ran, irak, ortadoğu, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı
Hamaney'in cenazesi Irak'a ulaştı: Üst düzey isimler Necef'te buluştu
İran'ın hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, cenaze törenleri öncesinde Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Resmi karşılama törenine Iraklı siyasi liderler ve Şii din adamları katıldı.
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in tabutunu taşıyan uçak Necef Havalimanı'na indi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey Iraklı yetkililer, 28 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Hamaney'in naaşını havalimanında karşıladı.
Hamaney'in cenazesinin, Şii Müslümanlar için büyük öneme sahip türbelerin bulunduğu Irak'ın kutsal kentlerinde düzenlenecek cenaze törenlerine katılacağı belirtildi.