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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/hamaneyin-cenazesi-iraka-ulasti-ust-duzey-isimler-necefte-bulustu-1107086179.html
Hamaney'in cenazesi Irak'a ulaştı: Üst düzey isimler Necef'te buluştu
Hamaney'in cenazesi Irak'a ulaştı: Üst düzey isimler Necef'te buluştu
Sputnik Türkiye
İran'ın hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, cenaze törenleri öncesinde Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Resmi... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
ayetullah ali hamaney
i̇ran
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ortadoğu
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
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İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in tabutunu taşıyan uçak Necef Havalimanı'na indi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey Iraklı yetkililer, 28 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Hamaney'in naaşını havalimanında karşıladı.Hamaney'in cenazesinin, Şii Müslümanlar için büyük öneme sahip türbelerin bulunduğu Irak'ın kutsal kentlerinde düzenlenecek cenaze törenlerine katılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/irak-hamaney-icin-sadece-kerbela-ve-necefte-cenaze-toreni-duzenlenecek-1106941454.html
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ayetullah ali hamaney, i̇ran, irak, ortadoğu, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı
ayetullah ali hamaney, i̇ran, irak, ortadoğu, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı

Hamaney'in cenazesi Irak'a ulaştı: Üst düzey isimler Necef'te buluştu

22:40 07.07.2026
© Iranian Leader Press Office/HandoutAli Hamaney cenaze
Ali Hamaney cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© Iranian Leader Press Office/Handout
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İran'ın hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, cenaze törenleri öncesinde Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Resmi karşılama törenine Iraklı siyasi liderler ve Şii din adamları katıldı.
İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in tabutunu taşıyan uçak Necef Havalimanı'na indi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey Iraklı yetkililer, 28 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Hamaney'in naaşını havalimanında karşıladı.
Hamaney'in cenazesinin, Şii Müslümanlar için büyük öneme sahip türbelerin bulunduğu Irak'ın kutsal kentlerinde düzenlenecek cenaze törenlerine katılacağı belirtildi.
Irak'ın Basra kentinde Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesinin protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
DÜNYA
Irak: Hamaney için sadece Kerbela ve Necef'te cenaze töreni düzenlenecek
2 Temmuz, 13:41
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