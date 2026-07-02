https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/irak-hamaney-icin-sadece-kerbela-ve-necefte-cenaze-toreni-duzenlenecek-1106941454.html

Irak: Hamaney için sadece Kerbela ve Necef'te cenaze töreni düzenlenecek

Irak: Hamaney için sadece Kerbela ve Necef'te cenaze töreni düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Irak, ABD saldırısında öldürülen İran eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Kerbela ve Necef'te cenaze töreni düzenleneceğini, Bağdat'ın ise daha önce... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T13:41+0300

2026-07-02T13:41+0300

2026-07-02T13:41+0300

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ayetullah ali hamaney

kerbela

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Hamaney'in cenaze töreninin düzenlenmesi için kurulan güvenlik komisyonunun başında bulunan Korgeneral Saad Maad, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.Maan, Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinin 7 Temmuz'da Necef'e getirileceğini, burada resmi karşılama töreninin ardından halkın katılımıyla cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.Necef'teki kitlesel cenaze töreninin ise 8 Temmuz'da saat 06.00'da Kufe Kavşağı’ndan başlayacağını belirten Maan, törenin Sadrayn Meydanı üzerinden 20. Devrim Kavşağı'na kadar süreceğini belirtti.Maan, aynı gün Kerbela'daki cenaze töreninin ise saat 16.00'da başlayacağını söyleyerek, kortejin Ebu Mehdi el-Mühendis Caddesi'nden hareket ederek İmam Hüseyin ve İmam Abbas türbelerine doğru ilerleyeceğini, güzergahın kentin ana caddelerini kapsayacağını belirtti.Üst Komitenin, vatandaşların Necef ve Kerbela'ya ulaşımını kolaylaştıracak esnek bir plan hazırladığını aktaran Maan, cenaze törenlerinin tamamlanmasının ardından naaşın İran'a nakledileceğini belirtti.Maan, cenaze törenlerinin Bağdat'ta düzenlenmeyeceğini de ifade ederek, tanınan 24 saatlik süre nedeniyle başkentin tören programına dahil edilemediğini, programın yalnızca Necef ve Kerbela ile sınırlandırıldığını söyledi.Irak hükümeti, Hamaney'in cenaze töreninin Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndan başlaması için çalışmalar yürütmüştü.Cenaze töreninden sorumlu komisyon da törenin Bağdat'tan başlayacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ali-hamaney-icin-cenaze-toreni-takvimi-aciklandi-1106475075.html

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ayetullah ali hamaney, kerbela, necef, irak