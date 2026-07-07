https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/filenin-sultanlari-milletler-ligindeki-ucuncu-etap-mucadelesine-basliyor-1107058441.html
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesine başlıyor
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesine başlıyor
Sputnik Türkiye
Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T10:23+0300
2026-07-07T10:23+0300
2026-07-07T10:23+0300
spor
daniele santarelli
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
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Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynayacak Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ile TSİ 06.00'da karşılaşacak.Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. 15 puanla 6. sırada bulunan Türkiye, üçüncü etapta finallere katılım mücadelesi verecek.Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.Türkiye, Milletler Ligi'ndeki (VNL) tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünde galip geldi. Ay-yıldızlılar, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla kazandı.A Milli Takımı, organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:KadroMaç programı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fifanin-kirmizi-kart-karariyla-gundem-olan-macta-belcika-4-1le-abdyi-eledi-1107055622.html
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daniele santarelli , uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
daniele santarelli , uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesine başlıyor
Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynayacak Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ile TSİ 06.00'da karşılaşacak.
Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. 15 puanla 6. sırada bulunan Türkiye, üçüncü etapta finallere katılım mücadelesi verecek.
Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.
Türkiye, Milletler Ligi'ndeki (VNL) tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünde galip geldi. Ay-yıldızlılar, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla kazandı.
A Milli Takımı, organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:
Pasör:
Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı:
Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör:
Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu:
Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero:
Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Yarın (8 Temmuz):
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye