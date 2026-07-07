https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/filenin-sultanlari-milletler-ligindeki-ucuncu-etap-mucadelesine-basliyor-1107058441.html

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesine başlıyor

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesine başlıyor

Sputnik Türkiye

Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

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spor

daniele santarelli

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

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Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynayacak Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ile TSİ 06.00'da karşılaşacak.Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. 15 puanla 6. sırada bulunan Türkiye, üçüncü etapta finallere katılım mücadelesi verecek.Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.Türkiye, Milletler Ligi'ndeki (VNL) tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünde galip geldi. Ay-yıldızlılar, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla kazandı.A Milli Takımı, organizasyonda ayrıca ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:KadroMaç programı

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Sputnik Türkiye

daniele santarelli , uluslararası voleybol federasyonu (fivb)