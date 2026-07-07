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FIFA'nın kırmızı kart kararıyla gündem olan maçta Belçika 4-1'le ABD'yi eledi
FIFA'nın kırmızı kart kararıyla gündem olan maçta Belçika 4-1'le ABD'yi eledi
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Trump'ın isteği üzerine ABD takımından kırmızı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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belçika
folarin balogun
dünya kupası
fifa
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ABD Başkanı Trump, ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini bizzat FIFA Başkanı Infantino'dan istemesi üzerine Balogun, Belçika'ya karşı maça çıkmış ve dünya futbolunda büyük tartışmalara yol açmıştı.FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh düdük çaldı.Belçika, 9. dakikada De Ketelaere'nin golüyle öne geçti. İlerleyen dakikalarda pozisyonlar bulan ABD, 31. dakikada Tillman'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ancak Belçika 33. dakikada De Ketelaere'nin attığı 2. golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Belçika, 57. dakikada Vanaken'in golüyle farkı 2'ye çıkararak skoru 3-1'e taşıdı. Kalan sürede ABD'nin karşı atakları sonuç vermezken mücadelenin 90+3. dakikasında Lukaku'nun attığı golle Belçika mücadeleyi 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html
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abd, belçika, folarin balogun, dünya kupası, fifa
abd, belçika, folarin balogun, dünya kupası, fifa

FIFA'nın kırmızı kart kararıyla gündem olan maçta Belçika 4-1'le ABD'yi eledi

07:28 07.07.2026
© AA / Erçin ErtürkABD - Belçika
ABD - Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Erçin Ertürk
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Trump'ın isteği üzerine ABD takımından kırmızı kartlı oyuncu Balogun, cezasına rağmen maçta oynadı. Dünya futbol gündeminde geniş tepkilere yol açtı.
ABD Başkanı Trump, ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini bizzat FIFA Başkanı Infantino'dan istemesi üzerine Balogun, Belçika'ya karşı maça çıkmış ve dünya futbolunda büyük tartışmalara yol açmıştı.
© AA / Erçin ErtürkABD - Belçika
ABD - Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
ABD - Belçika
© AA / Erçin Ertürk
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti.
Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh düdük çaldı.
Belçika, 9. dakikada De Ketelaere'nin golüyle öne geçti. İlerleyen dakikalarda pozisyonlar bulan ABD, 31. dakikada Tillman'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ancak Belçika 33. dakikada De Ketelaere'nin attığı 2. golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
© AA / Erçin ErtürkABD - Belçika
ABD - Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
ABD - Belçika
© AA / Erçin Ertürk
Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Belçika, 57. dakikada Vanaken'in golüyle farkı 2'ye çıkararak skoru 3-1'e taşıdı. Kalan sürede ABD'nin karşı atakları sonuç vermezken mücadelenin 90+3. dakikasında Lukaku'nun attığı golle Belçika mücadeleyi 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
Folarin Balogun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
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