https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/fifanin-kirmizi-kart-karariyla-gundem-olan-macta-belcika-4-1le-abdyi-eledi-1107055622.html

FIFA'nın kırmızı kart kararıyla gündem olan maçta Belçika 4-1'le ABD'yi eledi

FIFA'nın kırmızı kart kararıyla gündem olan maçta Belçika 4-1'le ABD'yi eledi

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Trump'ın isteği üzerine ABD takımından kırmızı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T07:28+0300

2026-07-07T07:28+0300

2026-07-07T07:28+0300

spor

abd

belçika

folarin balogun

dünya kupası

fifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107055789_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f852b96a6bb4fb02ac1341c9938a2c25.jpg

ABD Başkanı Trump, ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini bizzat FIFA Başkanı Infantino'dan istemesi üzerine Balogun, Belçika'ya karşı maça çıkmış ve dünya futbolunda büyük tartışmalara yol açmıştı.FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh düdük çaldı.Belçika, 9. dakikada De Ketelaere'nin golüyle öne geçti. İlerleyen dakikalarda pozisyonlar bulan ABD, 31. dakikada Tillman'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ancak Belçika 33. dakikada De Ketelaere'nin attığı 2. golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Belçika, 57. dakikada Vanaken'in golüyle farkı 2'ye çıkararak skoru 3-1'e taşıdı. Kalan sürede ABD'nin karşı atakları sonuç vermezken mücadelenin 90+3. dakikasında Lukaku'nun attığı golle Belçika mücadeleyi 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html

abd

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, belçika, folarin balogun, dünya kupası, fifa