https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/dsoden-uyari-avrupa-asiri-sicaklara-hazir-degil-1107078781.html
DSÖ'den uyarı: Avrupa aşırı sıcaklara hazır değil
DSÖ'den uyarı: Avrupa aşırı sıcaklara hazır değil
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'nın yeni sıcak hava dalgalarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını açıkladı. Kurum, birçok ülkede aşırı sıcaklara yönelik... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T18:31+0300
2026-07-07T18:31+0300
2026-07-07T18:31+0300
dünya
avrupa
portekiz
fransa
benelüks
dünya sağlık örgütü (dsö)
aşırı sıcaklar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/17/1106725242_0:200:2934:1850_1920x0_80_0_0_68829e8975ae3b662c9db54666cf7ead.jpg
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, kıtanın önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgasına karşı yeterli hazırlığa sahip olmadığını bildirdi. Kuruma göre, sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte sağlık sistemleri üzerindeki baskının artabileceği ve geçmiş haftalarda yaşanan can kayıplarının tekrarlanma riski bulunuyor.Bu hafta Portekiz ve İspanya'nın güneyinde sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması beklenirken, Fransa ve Benelüks ülkeleri de yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.Ülkelerin yarısından fazlasında plan yokDSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa Bölgesi'ndeki ülkelerin yarısından daha azının, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık risklerine karşı ulusal 'Sıcaklık-Sağlık Eylem Planı'na sahip olduğunu söyledi.Kluge, bu planların yalnızca hava tahminlerini değil, erken uyarı sistemlerini, risk altındaki grupların korunmasını ve sağlık, sosyal hizmetler ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu da kapsaması gerektiğini vurguladı.Binlerce ek ölüm yaşandıDSÖ verilerine göre, Batı Avrupa'da haziran ayında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 4 binden fazla ek ölüm meydana geldi. Kurum, benzer tabloların tekrar yaşanmaması için 41 Avrupa ülkesinin, Avrupa Komisyonu'nun ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı acil bir değerlendirme toplantısı düzenledi.Kluge, İtalya'nın ölüm izleme sistemi, İspanya'nın medya iletişim stratejisi ve Avusturya'nın güncellenmiş sıcak hava planını örnek göstererek, bu uygulamaların diğer ülkeler tarafından da hayata geçirilebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bangladeste-toprak-kaymasi-multeci-kampinda-9-kisi-hayatini-kaybetti-1107074143.html
portekiz
fransa
benelüks
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/17/1106725242_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bd1d7ce213312ca3ecf39fbaa6820d05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, portekiz, fransa, benelüks, dünya sağlık örgütü (dsö), aşırı sıcaklar
avrupa, portekiz, fransa, benelüks, dünya sağlık örgütü (dsö), aşırı sıcaklar
DSÖ'den uyarı: Avrupa aşırı sıcaklara hazır değil
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'nın yeni sıcak hava dalgalarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını açıkladı. Kurum, birçok ülkede aşırı sıcaklara yönelik acil eylem planlarının bulunmadığını belirterek yeni 'ölümcül sıcak hava dalgası' uyarısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, kıtanın önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgasına karşı yeterli hazırlığa sahip olmadığını bildirdi. Kuruma göre, sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte sağlık sistemleri üzerindeki baskının artabileceği ve geçmiş haftalarda yaşanan can kayıplarının tekrarlanma riski bulunuyor.
Bu hafta Portekiz ve İspanya'nın güneyinde sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması beklenirken, Fransa ve Benelüks ülkeleri de yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.
Ülkelerin yarısından fazlasında plan yok
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa Bölgesi'ndeki ülkelerin yarısından daha azının, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık risklerine karşı ulusal 'Sıcaklık-Sağlık Eylem Planı'na sahip olduğunu söyledi.
Kluge, bu planların yalnızca hava tahminlerini değil, erken uyarı sistemlerini, risk altındaki grupların korunmasını ve sağlık, sosyal hizmetler ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu da kapsaması gerektiğini vurguladı.
Kluge
konuyla ilgili "İyi işleyen planlara sahip ülkeler, kimin hangi görevden sorumlu olduğunu, en yüksek risk altındaki grupların kimler olduğunu ve hangi sıcaklık seviyesinde hangi önlemlerin devreye gireceğini önceden biliyor. Bu hazırlık, planlı müdahale ile sonradan verilen tepki arasındaki hayat kurtaran farkı oluşturuyor."
dedi.
DSÖ verilerine göre, Batı Avrupa'da haziran ayında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 4 binden fazla ek ölüm meydana geldi. Kurum, benzer tabloların tekrar yaşanmaması için 41 Avrupa ülkesinin, Avrupa Komisyonu'nun ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı acil bir değerlendirme toplantısı düzenledi.
Kluge, İtalya'nın ölüm izleme sistemi, İspanya'nın medya iletişim stratejisi ve Avusturya'nın güncellenmiş sıcak hava planını örnek göstererek, bu uygulamaların diğer ülkeler tarafından da hayata geçirilebileceğini belirtti.