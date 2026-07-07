https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/dsoden-uyari-avrupa-asiri-sicaklara-hazir-degil-1107078781.html

DSÖ'den uyarı: Avrupa aşırı sıcaklara hazır değil

DSÖ'den uyarı: Avrupa aşırı sıcaklara hazır değil

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'nın yeni sıcak hava dalgalarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını açıkladı. Kurum, birçok ülkede aşırı sıcaklara yönelik... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T18:31+0300

2026-07-07T18:31+0300

2026-07-07T18:31+0300

dünya

avrupa

portekiz

fransa

benelüks

dünya sağlık örgütü (dsö)

aşırı sıcaklar

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, kıtanın önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgasına karşı yeterli hazırlığa sahip olmadığını bildirdi. Kuruma göre, sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte sağlık sistemleri üzerindeki baskının artabileceği ve geçmiş haftalarda yaşanan can kayıplarının tekrarlanma riski bulunuyor.Bu hafta Portekiz ve İspanya'nın güneyinde sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması beklenirken, Fransa ve Benelüks ülkeleri de yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.Ülkelerin yarısından fazlasında plan yokDSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa Bölgesi'ndeki ülkelerin yarısından daha azının, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık risklerine karşı ulusal 'Sıcaklık-Sağlık Eylem Planı'na sahip olduğunu söyledi.Kluge, bu planların yalnızca hava tahminlerini değil, erken uyarı sistemlerini, risk altındaki grupların korunmasını ve sağlık, sosyal hizmetler ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu da kapsaması gerektiğini vurguladı.Binlerce ek ölüm yaşandıDSÖ verilerine göre, Batı Avrupa'da haziran ayında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 4 binden fazla ek ölüm meydana geldi. Kurum, benzer tabloların tekrar yaşanmaması için 41 Avrupa ülkesinin, Avrupa Komisyonu'nun ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı acil bir değerlendirme toplantısı düzenledi.Kluge, İtalya'nın ölüm izleme sistemi, İspanya'nın medya iletişim stratejisi ve Avusturya'nın güncellenmiş sıcak hava planını örnek göstererek, bu uygulamaların diğer ülkeler tarafından da hayata geçirilebileceğini belirtti.

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portekiz

fransa

benelüks

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avrupa, portekiz, fransa, benelüks, dünya sağlık örgütü (dsö), aşırı sıcaklar