https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bangladeste-toprak-kaymasi-multeci-kampinda-9-kisi-hayatini-kaybetti-1107074143.html

Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar mülteci kampında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Kampta... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T16:51+0300

2026-07-07T16:51+0300

2026-07-07T16:51+0300

dünya

bangladeş

myanmar

mülteci kampı

rohingya

toprak kayması

can kaybı

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Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar'da bulunan Rohingya mülteci kamplarında, şiddetli muson yağmurlarının ardından meydana gelen toprak kaymaları çok sayıda barınağı çamur altında bıraktı. Yetkililer, olaylarda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.Toprak kaymalarının gece saatlerinde meydana geldiği ve birçok kişinin uyuduğu sırada barınakların çöktüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Rohingyalı mülteci, birinin ise Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.Yeni yağış uyarısı yapıldıYetkililer, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık bin kişinin daha güvenli alanlara taşındığını, binlerce kişinin de tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde bölgede şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.Dünyanın en büyük mülteci yerleşimlerinden biri olan Cox's Bazar'da 1 milyondan fazla Rohingyalı yaşıyor. Bölgedeki barınakların büyük bölümünün bambu ve plastik örtülerle, eğimli yamaçlara inşa edilmiş olması nedeniyle kamplar her yıl muson döneminde toprak kaymaları ve sel riskiyle karşı karşıya kalıyor.Yetkililer ayrıca, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yeniden şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Bangladeş sınırına yeni göç hareketlerinin yaşanabileceği endişesiyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

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bangladeş, myanmar, mülteci kampı, rohingya, toprak kayması, can kaybı