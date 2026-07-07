https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bangladeste-toprak-kaymasi-multeci-kampinda-9-kisi-hayatini-kaybetti-1107074143.html
Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar mülteci kampında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Kampta... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T16:51+0300
2026-07-07T16:51+0300
2026-07-07T16:51+0300
dünya
bangladeş
myanmar
mülteci kampı
rohingya
toprak kayması
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107073800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c86f6f77345e2d28439f06ad8f3c39c9.jpg
Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar'da bulunan Rohingya mülteci kamplarında, şiddetli muson yağmurlarının ardından meydana gelen toprak kaymaları çok sayıda barınağı çamur altında bıraktı. Yetkililer, olaylarda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.Toprak kaymalarının gece saatlerinde meydana geldiği ve birçok kişinin uyuduğu sırada barınakların çöktüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Rohingyalı mülteci, birinin ise Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.Yeni yağış uyarısı yapıldıYetkililer, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık bin kişinin daha güvenli alanlara taşındığını, binlerce kişinin de tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde bölgede şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.Dünyanın en büyük mülteci yerleşimlerinden biri olan Cox's Bazar'da 1 milyondan fazla Rohingyalı yaşıyor. Bölgedeki barınakların büyük bölümünün bambu ve plastik örtülerle, eğimli yamaçlara inşa edilmiş olması nedeniyle kamplar her yıl muson döneminde toprak kaymaları ve sel riskiyle karşı karşıya kalıyor.Yetkililer ayrıca, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yeniden şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Bangladeş sınırına yeni göç hareketlerinin yaşanabileceği endişesiyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cinde-siddetli-firtina-olu-ve-yaralilar-var-1107064650.html
bangladeş
myanmar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107073800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed7131d870b5f9d70442e630cea7a9ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bangladeş, myanmar, mülteci kampı, rohingya, toprak kayması, can kaybı
bangladeş, myanmar, mülteci kampı, rohingya, toprak kayması, can kaybı
Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar mülteci kampında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Kampta yaşayanların büyük bölümünü Myanmar'dan kaçan Rohingya mülteciler oluşturuyor.
Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar'da bulunan Rohingya mülteci kamplarında, şiddetli muson yağmurlarının ardından meydana gelen toprak kaymaları çok sayıda barınağı çamur altında bıraktı. Yetkililer, olaylarda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.
Toprak kaymalarının gece saatlerinde meydana geldiği ve birçok kişinin uyuduğu sırada barınakların çöktüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Rohingyalı mülteci, birinin ise Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.
Yeni yağış uyarısı yapıldı
Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık bin kişinin daha güvenli alanlara taşındığını, binlerce kişinin de tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde bölgede şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
Dünyanın en büyük mülteci yerleşimlerinden biri olan Cox's Bazar'da 1 milyondan fazla Rohingyalı yaşıyor. Bölgedeki barınakların büyük bölümünün bambu ve plastik örtülerle, eğimli yamaçlara inşa edilmiş olması nedeniyle kamplar her yıl muson döneminde toprak kaymaları ve sel riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Yetkililer ayrıca, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yeniden şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Bangladeş sınırına yeni göç hareketlerinin yaşanabileceği endişesiyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini artırdı.