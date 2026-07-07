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Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar mülteci kampında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Kampta... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T16:51+0300
2026-07-07T16:51+0300
dünya
bangladeş
myanmar
mülteci kampı
rohingya
toprak kayması
can kaybı
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Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar'da bulunan Rohingya mülteci kamplarında, şiddetli muson yağmurlarının ardından meydana gelen toprak kaymaları çok sayıda barınağı çamur altında bıraktı. Yetkililer, olaylarda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.Toprak kaymalarının gece saatlerinde meydana geldiği ve birçok kişinin uyuduğu sırada barınakların çöktüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Rohingyalı mülteci, birinin ise Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.Yeni yağış uyarısı yapıldıYetkililer, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık bin kişinin daha güvenli alanlara taşındığını, binlerce kişinin de tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde bölgede şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.Dünyanın en büyük mülteci yerleşimlerinden biri olan Cox's Bazar'da 1 milyondan fazla Rohingyalı yaşıyor. Bölgedeki barınakların büyük bölümünün bambu ve plastik örtülerle, eğimli yamaçlara inşa edilmiş olması nedeniyle kamplar her yıl muson döneminde toprak kaymaları ve sel riskiyle karşı karşıya kalıyor.Yetkililer ayrıca, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yeniden şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Bangladeş sınırına yeni göç hareketlerinin yaşanabileceği endişesiyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini artırdı.
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bangladeş, myanmar, mülteci kampı, rohingya, toprak kayması, can kaybı
bangladeş, myanmar, mülteci kampı, rohingya, toprak kayması, can kaybı

Bangladeş'te toprak kayması: Mülteci kampında 9 kişi hayatını kaybetti

16:51 07.07.2026
© AP Photo / Shafiqur RahmanArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Shafiqur Rahman
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Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar mülteci kampında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Kampta yaşayanların büyük bölümünü Myanmar'dan kaçan Rohingya mülteciler oluşturuyor.
Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar'da bulunan Rohingya mülteci kamplarında, şiddetli muson yağmurlarının ardından meydana gelen toprak kaymaları çok sayıda barınağı çamur altında bıraktı. Yetkililer, olaylarda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.
Toprak kaymalarının gece saatlerinde meydana geldiği ve birçok kişinin uyuduğu sırada barınakların çöktüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Rohingyalı mülteci, birinin ise Bangladeş vatandaşı olduğu belirtildi.

Yeni yağış uyarısı yapıldı

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık bin kişinin daha güvenli alanlara taşındığını, binlerce kişinin de tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde bölgede şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
Dünyanın en büyük mülteci yerleşimlerinden biri olan Cox's Bazar'da 1 milyondan fazla Rohingyalı yaşıyor. Bölgedeki barınakların büyük bölümünün bambu ve plastik örtülerle, eğimli yamaçlara inşa edilmiş olması nedeniyle kamplar her yıl muson döneminde toprak kaymaları ve sel riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Yetkililer ayrıca, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yeniden şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Bangladeş sınırına yeni göç hareketlerinin yaşanabileceği endişesiyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini artırdı.
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