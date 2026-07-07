https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/disisleri-bakanligi-suriyenin-baskenti-samdaki-bombali-saldirilari-kinadi-1107080248.html

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı

Sputnik Türkiye

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de 'şiddete ve teröre yer olmadığı' belirtti. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T18:48+0300

2026-07-07T18:48+0300

2026-07-07T18:48+0300

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Açıklamada, "Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

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