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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı
Sputnik Türkiye
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de 'şiddete ve teröre yer olmadığı' belirtti. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T18:48+0300
2026-07-07T18:48+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
suriye
şam
haberler
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Açıklamada, "Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.
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dışişleri bakanlığı, suriye, şam, haberler
dışişleri bakanlığı, suriye, şam, haberler

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı

18:48 07.07.2026
© AA / Sosyal MedyaŞam’da peş peşe patlamalar
Şam’da peş peşe patlamalar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Sosyal Medya
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de 'şiddete ve teröre yer olmadığı' belirtti.
Açıklamada, "Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.
Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.
Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.
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