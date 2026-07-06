https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ispanya-hukumetinden-basbakan-sanchezin-esinin-ankaraya-gitmesine-izin-verilmemesine-tepki-1107052022.html

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmedi: Hükümet tepki gösterdi

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmedi: Hükümet tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in NATO Zirvesi için Ankara'ya gitme talebinin reddedilmesini 'şaşkınlıkla' karşıladı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T23:05+0300

2026-07-06T23:05+0300

2026-07-06T23:19+0300

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İspanya resmi haber ajansı EFE hükümetin Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesini 'şaşkınlıkla' karşıladığını ve İspanyol hakimin, Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin vermeyip, Londra için izin çıkarmasını 'anlaşılmaz' olarak yorumladığını yazdı.Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, hükümet yetkililerinin bu durumu 'hakimin bu davadaki zulüm, saplantı ve orantısız eylemlerinin kanıtı' olarak gördükleri kaydedildi.Mahkeme, Begona Gomez'in NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talebine ilişkin kararını 6 Temmuz'da verdi.Gomez'in davasına bakan hakimin yaz tatili izninde olmasından dolayı yerine başvuruyu yanıtlayan hakim Antonio Viejo, 'Türkiye'nin, polis ve yargı işbirliğini kolaylaştırması bağlamında, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmadığını' ve Gomez'in Ankara'daki NATO Zirvesi'ne 'aktif bir rol üstlenmekten ziyade kurumsal nezaket gereği davet edildiğini' savunarak, İspanya Başbakanı'nın eşinin Ankara'ya gitmesine izin vermedi.Begona Gomez, NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin tüm eşleri gibi resmi olarak davetliydi.Ülke tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi Begona Gomez, 'nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla' suçlanıyor.Hakim Juan Carlos Peinado'nun 'ülkeden kaçma şüphesiyle' ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ispanya-basbakani-sanchezin-esi-ankaraya-gitmek-icin-mahkemeden-ozel-izin-istedi-1106889719.html

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