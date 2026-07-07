https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogandan-abd-baskani-trump-ile-gorusmesine-iliskin-paylasim-1107082015.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gündemlerindeki pek çok meseleyi, dayanışma ve güçlü ilişkileri... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T19:47+0300

2026-07-07T19:47+0300

2026-07-07T19:48+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

donald trump

nato

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, donald trump, nato