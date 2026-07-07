https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/cumhurbaskani-erdogandan-abd-baskani-trump-ile-gorusmesine-iliskin-paylasim-1107082015.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gündemlerindeki pek çok meseleyi, dayanışma ve güçlü ilişkileri... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T19:47+0300
2026-07-07T19:47+0300
2026-07-07T19:48+0300
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recep tayyip erdoğan
donald trump
nato
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html
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recep tayyip erdoğan, donald trump, nato
recep tayyip erdoğan, donald trump, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım
19:47 07.07.2026 (güncellendi: 19:48 07.07.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gündemlerindeki pek çok meseleyi, dayanışma ve güçlü ilişkileri sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracaklarına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız.