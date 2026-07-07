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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdulkadir-selvi-erdogan-trump-gorusmesinde-beklenen-surpriz-ne-1107056494.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne?
Sputnik Türkiye
Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, köşesinde... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T07:49+0300
2026-07-07T08:13+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
donald trump
nato
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Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'ne katılmak üzere devlet liderleri Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan,zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde beklenen görüşmeyi ele aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/erdogan-nato-genel-sekreteri-rutteyi-kabul-etti-1107048750.html
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abdulkadir selvi, donald trump, nato, recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi, donald trump, nato, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne?

07:49 07.07.2026 (güncellendi: 08:13 07.07.2026)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, köşesinde görüşmeyi değerlendirdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'ne katılmak üzere devlet liderleri Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.
Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.
Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde beklenen görüşmeyi ele aldı:
Ben NATO Zirvesi’nden ziyade Türkiye açısından Erdoğan-Trump görüşmesinin daha önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Trump arasında çok iyi bir uyum var. İki lider çok iyi anlaşıyor. Bir de bizim ABD ile aramızda çok önemli dosyalar var. O nedenle bütün gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde olacak.
1- Trump, ‘NATO Zirvesi’ne katılmayacaktım. Ancak Erdoğan davet ettiği için katılıyorum. O çok güçlü bir lider ve Erdoğan benim dostum’ diyerek bu görüşmeyi anlamlı hale getirdi. 2- Trump’ın Türkiye ziyareti öncesinde Halkbank sorunu çözüldü. 3- KAAN uçakları için gerekli olan motorların satışının önü açıldı. 4- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ifade ettiği gibi Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade ortaya koyabilir.
Bakalım bu görüşmenin sürprizi ne olacak?
Bu konuda bir şeyler konuşuluyor ama ben sürprizi bozmayayım. En iyisi iki liderin yapacağı açıklamayı beklemek.
Erdoğan, Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
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