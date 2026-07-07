Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne?

Ben NATO Zirvesi’nden ziyade Türkiye açısından Erdoğan-Trump görüşmesinin daha önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Trump arasında çok iyi bir uyum var. İki lider çok iyi anlaşıyor. Bir de bizim ABD ile aramızda çok önemli dosyalar var. O nedenle bütün gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde olacak.