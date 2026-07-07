Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/canakkalede-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107071598.html
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T15:01+0300
2026-07-07T15:01+0300
türki̇ye
çanakkale
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107071911_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0caa870ce6ba01bc29aa700678b9ab8b.jpg
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildiİhbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine gönderildi.Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107017179.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107071911_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f349bdd8d61e0a44a9d09a0d8269e6ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, orman yangını
çanakkale, orman yangını

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

15:01 07.07.2026
© AA / Mehmet YavaşÇanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Mehmet Yavaş
Abone ol
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi

İhbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine gönderildi.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
TÜRKİYE
Balıkesir'de peş peşe orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
5 Temmuz, 14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала