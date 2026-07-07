https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/canakkalede-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107071598.html
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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çanakkale
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildiİhbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine gönderildi.Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107017179.html
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çanakkale, orman yangını
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi
İhbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine gönderildi.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.