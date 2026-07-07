https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/canakkalede-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107071598.html

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T15:01+0300

2026-07-07T15:01+0300

2026-07-07T15:01+0300

türki̇ye

çanakkale

orman yangını

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildiİhbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine gönderildi.Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107017179.html

türki̇ye

çanakkale

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çanakkale, orman yangını