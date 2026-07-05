https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107017179.html

Balıkesir'de peş peşe orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir'de peş peşe orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangının yanı sıra, Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınını da... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T14:22+0300

2026-07-05T14:22+0300

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türki̇ye

balıkesir

orman

tarım ve orman bakanlığı

orman genel müdürlüğü

orman yangını

orman işçisi

orman yangını gönüllüsü

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Balıkesir'de aynı gün iki farklı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.Kepsut ilçesi Karaağaç Mahallesi yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana yayıldı. Öte yandan Altıeylül ilçesi Bereketli Mahallesi yakınlarında da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve hava unsurlarıyla müdahale ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/buyukadada-yangin-plajda-baslayip-ormanlik-alana-sicrayan-yangina-mudahale-ediliyor-1106924248.html

türki̇ye

balıkesir

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Sputnik Türkiye

balıkesir, orman, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, orman yangını, orman işçisi, orman yangını gönüllüsü