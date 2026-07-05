https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107017179.html
Balıkesir'de peş peşe orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir'de peş peşe orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangının yanı sıra, Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınını da... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T14:22+0300
2026-07-05T14:22+0300
2026-07-05T15:58+0300
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balıkesir
orman
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
orman yangını
orman işçisi
orman yangını gönüllüsü
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Balıkesir'de aynı gün iki farklı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.Kepsut ilçesi Karaağaç Mahallesi yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana yayıldı. Öte yandan Altıeylül ilçesi Bereketli Mahallesi yakınlarında da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve hava unsurlarıyla müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/buyukadada-yangin-plajda-baslayip-ormanlik-alana-sicrayan-yangina-mudahale-ediliyor-1106924248.html
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balıkesir, orman, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, orman yangını, orman işçisi, orman yangını gönüllüsü
balıkesir, orman, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, orman yangını, orman işçisi, orman yangını gönüllüsü
Balıkesir'de peş peşe orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
14:22 05.07.2026 (güncellendi: 15:58 05.07.2026)
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangının yanı sıra, Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınını da kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülüyor.
Balıkesir'de aynı gün iki farklı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kepsut ilçesi Karaağaç Mahallesi yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana yayıldı.
Öte yandan Altıeylül ilçesi Bereketli Mahallesi yakınlarında da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve hava unsurlarıyla müdahale ediliyor.