https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/boya-fabrikasinda-yangin-1-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1107074852.html

Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T16:04+0300

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2026-07-07T16:04+0300

türki̇ye

kocaeli

fabrika yangını

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Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.3 saatte söndürüldüKörfez ilçesinde bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 saat süren müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/canakkalede-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107071598.html

türki̇ye

kocaeli

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kocaeli, fabrika yangını