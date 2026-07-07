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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/boya-fabrikasinda-yangin-1-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1107074852.html
Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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fabrika yangını
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Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.3 saatte söndürüldüKörfez ilçesinde bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 saat süren müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/canakkalede-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107071598.html
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kocaeli, fabrika yangını
kocaeli, fabrika yangını

Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

16:04 07.07.2026
© Şadi AkdoğanKocaeli
Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© Şadi Akdoğan
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Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3 saatte söndürüldü

Körfez ilçesinde bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 saat süren müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
TÜRKİYE
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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