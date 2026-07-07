https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/boya-fabrikasinda-yangin-1-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1107074852.html
Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T16:04+0300
2026-07-07T16:04+0300
2026-07-07T16:04+0300
türki̇ye
kocaeli
fabrika yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107074626_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_04a159ab0ebdf21278d883cc5aec64fb.jpg
Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.3 saatte söndürüldüKörfez ilçesinde bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 saat süren müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/canakkalede-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107071598.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107074626_215:0:1415:900_1920x0_80_0_0_47bb949da06bb74eb9ff72f9a263686b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, fabrika yangını
Boya fabrikasında yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Körfez ilçesinde bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 saat süren müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.