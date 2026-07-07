https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/aydinda-zirai-alanda-yangin-cikti-20-ev-tahliye-edildi-1107085491.html

Aydın'da zirai alanda yangın çıktı: 20 ev tahliye edildi

Aydın'da zirai alanda yangın çıktı: 20 ev tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle Yazıkent... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T21:40+0300

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Yazıköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çalışmalara 6 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibi destek verirken, Yazıkent Mahallesi'nde bulunan 20 ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.Öte yandan alevlere müdahale sırasında bir arazözde hasar meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/boya-fabrikasinda-yangin-1-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1107074852.html

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