https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/aydinda-zirai-alanda-yangin-cikti-20-ev-tahliye-edildi-1107085491.html
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı: 20 ev tahliye edildi
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı: 20 ev tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle Yazıkent... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T21:40+0300
2026-07-07T21:40+0300
2026-07-07T21:40+0300
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aydın
aydın büyükşehir belediyesi
aydın valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Yazıköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çalışmalara 6 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibi destek verirken, Yazıkent Mahallesi'nde bulunan 20 ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.Öte yandan alevlere müdahale sırasında bir arazözde hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/boya-fabrikasinda-yangin-1-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1107074852.html
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aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı: 20 ev tahliye edildi
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle Yazıkent Mahallesi'nde bulunan 20 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yazıköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çalışmalara 6 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibi destek verirken, Yazıkent Mahallesi'nde bulunan 20 ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.
Öte yandan alevlere müdahale sırasında bir arazözde hasar meydana geldi.