https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/ankarada-nato-zirvesi-hareketliligi-otobus-bileti-satislarinda-dikkat-ceken-artis-1107065339.html
Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği: Otobüs bileti satışlarında dikkat çeken artış
Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği: Otobüs bileti satışlarında dikkat çeken artış
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da alınan trafik tedbirleri ve yol kapanmaları, şehirlerarası ulaşımı da etkiledi. Okulların tatil olmasıyla başlayan yaz dönemi... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Ankara'da, şehirlerarası otobüs bileti satışlarında dikkat çeken bir artış yaşandı.Bir seyahat şirketinden yapılan açıklamaya göre, okulların tatile girmesiyle başlayan yoğunluk, zirve kapsamında uygulanan trafik düzenlemeleri ve yol kapanmaları nedeniyle daha da arttı.Ankaralılar seyahat planlarını erkene çektiKentte uygulanan trafik tedbirleri nedeniyle birçok vatandaş, tatil ve memleket ziyaretlerini planlanandan daha erken tarihlere aldı.Bu durum, özellikle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) çıkışlı seferlerde otobüs bileti satışlarına doğrudan yansıdı.En yoğun talep İzmir ve Antalya seferlerineVerilere göre, son haftalarda Ankara çıkışlı rotalar arasında en fazla artış gösteren güzergâhlar Ankara-İzmir ve Ankara-Antalya oldu.Yaz tatili nedeniyle sahil kentlerine yönelen yolcuların yanı sıra, şehirdeki zirve nedeniyle ulaşım planlarını değiştiren vatandaşların da bu artışta etkili olduğu belirtildi.İstanbul ve memleket seferlerinde de hareketlilik yaşandıSadece tatil bölgelerine değil, büyükşehirlere ve memleket ziyaretlerine yönelik yolculuklarda da artış kaydedildi.AŞTİ çıkışlı İstanbul seferleri en fazla talep gören hatlar arasında yer alırken, Ankara-Kayseri ve Ankara-Gaziantep güzergâhlarında da bilet satışlarının yükseldiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/nato-zirvesi-ankarada-basladi-rutte-ittifakin-projelerini-acikladi-1107063269.html
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ankara, otobüs, otobüs bileti, nato, i̇zmir, antalya, aşti̇
ankara, otobüs, otobüs bileti, nato, i̇zmir, antalya, aşti̇
Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği: Otobüs bileti satışlarında dikkat çeken artış
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da alınan trafik tedbirleri ve yol kapanmaları, şehirlerarası ulaşımı da etkiledi. Okulların tatil olmasıyla başlayan yaz dönemi hareketliliğine zirve yoğunluğu da eklenince, Ankara çıkışlı otobüs bileti satışlarında artış yaşandı.
NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Ankara'da, şehirlerarası otobüs bileti satışlarında dikkat çeken bir artış yaşandı.
Bir seyahat şirketinden yapılan açıklamaya göre, okulların tatile girmesiyle başlayan yoğunluk, zirve kapsamında uygulanan trafik düzenlemeleri ve yol kapanmaları nedeniyle daha da arttı.
Ankaralılar seyahat planlarını erkene çekti
Kentte uygulanan trafik tedbirleri nedeniyle birçok vatandaş, tatil ve memleket ziyaretlerini planlanandan daha erken tarihlere aldı.
Bu durum, özellikle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) çıkışlı seferlerde otobüs bileti satışlarına doğrudan yansıdı.
En yoğun talep İzmir ve Antalya seferlerine
Verilere göre, son haftalarda Ankara çıkışlı rotalar arasında en fazla artış gösteren güzergâhlar Ankara-İzmir ve Ankara-Antalya oldu.
Yaz tatili nedeniyle sahil kentlerine yönelen yolcuların yanı sıra, şehirdeki zirve nedeniyle ulaşım planlarını değiştiren vatandaşların da bu artışta etkili olduğu belirtildi.
İstanbul ve memleket seferlerinde de hareketlilik yaşandı
Sadece tatil bölgelerine değil, büyükşehirlere ve memleket ziyaretlerine yönelik yolculuklarda da artış kaydedildi.
AŞTİ çıkışlı İstanbul seferleri en fazla talep gören hatlar arasında yer alırken, Ankara-Kayseri ve Ankara-Gaziantep güzergâhlarında da bilet satışlarının yükseldiği bildirildi.