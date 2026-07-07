Ankara'da NATO önlemleri: Hangi yollar ne zaman kapalı olacak?
08:37 07.07.2026 (güncellendi: 08:38 07.07.2026)
© AA / Akın ÇeliktaşAnkara'da NATO önlemleri: Hangi yollar ne zaman kapalı olacak?
© AA / Akın Çeliktaş
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NATO Zirvesi bugün Ankara başlıyor. Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. İşte Ankara'da kapalı yollar ve alınan yasak kararları.
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.
Valilik açıklamasına göre kapatılan yollar:
Valilik açıklamasına göre kapatılan yollar:
6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.
Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.
NATO Zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi:
Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak.
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.
Park yasağı, 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.
Ankara'da park yasağı olan ve motokuryelerin girişinin yasak olduğu yollar şöyle:
Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi.
Gıda, yakıt ve ilaç taşıyan kamyonlar:
Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolu'ndan İstanbul Yolu'na katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takiben Rajiv Gandhi Caddesi'nden GİMAT yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecek.
İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanarak Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanabilecekler.
Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16.00’dan 10 Temmuz saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecek.
Esenboğa için notam verildi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı’nındaki hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır." denildi.