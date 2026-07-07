https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/ankarada-nato-onlemleri-hangi-yollar-ne-zaman-kapali-olacak--1107057400.html

Ankara'da NATO önlemleri: Hangi yollar ne zaman kapalı olacak?

Ankara'da NATO önlemleri: Hangi yollar ne zaman kapalı olacak?

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi bugün Ankara başlıyor. Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Valilik açıklamasına göre kapatılan yollar:NATO Zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi:Ankara'da park yasağı olan ve motokuryelerin girişinin yasak olduğu yollar şöyle:Gıda, yakıt ve ilaç taşıyan kamyonlar:Esenboğa için notam verildi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı’nındaki hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdulkadir-selvi-erdogan-trump-gorusmesinde-beklenen-surpriz-ne-1107056494.html

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