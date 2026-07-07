https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/altin-yeniden-dususe-gecti-gram-altin-6-bin-210-liradan-islem-goruyor-1107058474.html

Altın yeniden düşüşe geçti: Gram altın 6 bin 210 liradan işlem görüyor

Altın yeniden düşüşe geçti: Gram altın 6 bin 210 liradan işlem görüyor

Sputnik Türkiye

Gram altın, yeni ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 210 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T10:04+0300

2026-07-07T10:04+0300

2026-07-07T10:16+0300

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Gözler Fed'de, altın ise bir kez daha düşüş eğiliminde.Altın, ons başına 4 bin 130 doların altına geriledi, ancak yatırımcılar faiz oranlarına ilişkin yeni ipuçları için Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanaklarını beklerken geçen haftaki kazanımlarının çoğunu korudu.Geçen hafta açıklanan veriler, ABD'de Haziran ayında iş büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığını gösterirken, önceki iki aya ait bordro rakamları aşağı yönlü revize edildi ve bu da piyasaların yakın vadeli faiz artırımı beklentilerini azaltmasına yol açtı.Yatırımcılar artık Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Bu oran, son istihdam raporundan önce yaklaşık üçte ikiydi. Değerli metal ayrıca, ABD-İran geçici barış anlaşmasının uygulanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiğin toparlanmaya devam etmesiyle petrol fiyatlarındaki düşüşten de destek buldu.Bu arada, Ortadoğu üreticileri değişen piyasa koşullarına yanıt olarak üretimi artırdı ve fiyatları düşürdü, OPEC+ ise önümüzdeki ay için üretim kotalarını artırma konusunda anlaştı.Altın fiyatları 7 TemmuzGram altın, yeni ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 210 liradan işlem görüyor.Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 268 liradan tamamladı.Çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 700 liradan satılıyor.Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 210 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 700 liradan satılıyor.Altının onsu da yeni işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 125 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunurken, doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü.Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesi, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerek, ABD tarafından misilleme yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.Söz konusu haber akışının ardından Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceği beklentisi, altını baskıladı.Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-1107027269.html

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